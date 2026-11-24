62 % испанских автомобилистов готовы заплатить за электромобиль больше, чем за аналогичную бензиновую или дизельную модель. За год этот показатель вырос на 14 процентных пунктов.

Согласно данным исследования форума мобильности Alphabet, интерес к электрическому транспорту в Испании продолжает расти. Водители чаще рассматривают возможность покупки электромобилей, больше доверяют безопасности аккумуляторов и считают зарядку более доступной. О результатах исследования сообщает испанское издание La Razón.

Согласно опросу, 35 % водителей уже задумывались о покупке полностью электрического автомобиля. Год назад таких было 29 %. Среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет интерес ещё выше — 42 %.

Растёт и готовность покупателей тратить больше на электромобили. Среди тех, кто согласен переплатить по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, 44 % готовы дополнительно потратить от 1000 до 5000 евро. Еще почти 7% не против доплатить более 5000 евро.

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Несмотря на растущую популярность электромобилей, чаще всего испанцы по-прежнему выбирают гибриды. Если бы им пришлось покупать автомобиль сейчас, 40 % отдали бы предпочтение именно такому типу силовой установки. Бензиновые модели набрали 19% ответов, плагин-гибриды — 15%, а полностью электрические автомобили — 12%. Дизельные автомобили оказались на последнем месте с результатом 11%.

В целом гибриды, плагин-гибриды и электромобили составляют 67 % предпочтений респондентов. Это свидетельствует о том, что покупатели всё чаще рассматривают различные варианты электрифицированного транспорта, а не только традиционные бензиновые и дизельные модели.

Постепенно меняется и отношение к использованию электромобилей. 15 % испанцев уже имеют опыт вождения такого автомобиля — пользуются им регулярно или ездили на нём ранее. Ещё 47 % пока не пробовали электротранспорт, но хотели бы это сделать.

Кроме того, исследование зафиксировало рост доверия к аккумуляторам и зарядной инфраструктуре. 60 % респондентов считают аккумуляторы и процесс зарядки безопасными. Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Среди молодых водителей в возрасте 18–30 лет этот показатель достигает 72%.

Улучшается и восприятие электромобилей как городского транспорта. 42 % опрошенных считают их оптимальным решением для поездок по городу. В 2025 году такого мнения придерживались 36% респондентов. Среди молодежи доля сторонников электротранспорта составляет 46%.

Зарядная инфраструктура остается одним из главных вопросов

Несмотря на положительную динамику, электромобили по-прежнему имеют несколько существенных недостатков в глазах потенциальных покупателей. Среди тех, кто пока не планирует покупать такой автомобиль, примерно четверть называет главным препятствием запас хода, еще около четверти — недостаточное количество зарядных станций. Примерно столько же беспокоит высокая стоимость автомобилей.

В то же время цена постепенно теряет свои позиции среди основных причин отказа от электротранспорта. Это может свидетельствовать об уменьшении ценовой разницы между электрическими моделями и автомобилями с традиционными двигателями.

По результатам опроса, 85 % испанцев знают как минимум об одном доступном им способе зарядки электромобиля или подключаемого гибрида. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в 2025 году.

Чаще всего респонденты упоминали общественные зарядные станции возле торговых центров и автозаправок — такой вариант назвали 53 % участников исследования. Еще 33 % знают о возможности установки зарядного устройства в собственном гараже, а 8 % — на территории предприятия.

Интерес к электромобилям также варьируется в зависимости от города. Наибольшее количество потенциальных покупателей зафиксировано в Пальме — 45 %. Далее следуют Барселона (44 %) и Памплона (41 %).

По уровню использования электротранспорта лидирует Мадрид. Здесь 24 % жителей регулярно пользуются электромобилем или уже имели опыт вождения электромобиля. В Барселоне этот показатель составляет 20 %.

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