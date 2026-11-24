62% іспанських автомобілістів погоджуються заплатити за електромобіль більше, ніж за аналогічну бензинову або дизельну модель. За рік цей показник зріс на 14 відсоткових пунктів.

За даними дослідження форуму мобільності Alphabet, інтерес до електрифікованого транспорту в Іспанії продовжує зростати. Водії частіше розглядають купівлю електромобілів, більше довіряють безпеці акумуляторів і вважають заряджання доступнішим. Про результати дослідження повідомляє іспанське видання La Razón.

Згідно з опитуванням, 35% водіїв уже замислювалися над придбанням повністю електричного автомобіля. Рік тому таких було 29%. Серед молоді віком від 18 до 30 років інтерес ще вищий — 42%.

Зростає і готовність покупців витрачати більше на електричний транспорт. Серед тих, хто погоджується переплатити порівняно з автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння, 44% готові додатково витратити від 1000 до 5000 євро. Ще майже 7% не проти доплатити понад 5000 євро.

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Попри зростання популярності електромобілів, найчастіше іспанці все ще обирають гібриди. Якби їм довелося купувати автомобіль зараз, 40% віддали б перевагу саме такому типу силової установки. Бензинові моделі набрали 19% відповідей, плагін-гібриди — 15%, а повністю електричні автомобілі — 12%. Дизельні авто опинилися на останньому місці з результатом 11%.

Загалом гібриди, плагін-гібриди та електромобілі охоплюють 67% уподобань опитаних. Це свідчить про те, що покупці дедалі частіше розглядають різні варіанти електрифікованого транспорту, а не лише традиційні бензинові та дизельні моделі.

Поступово змінюється і ставлення до використання електромобілів. 15% іспанців уже мають досвід керування таким автомобілем — користуються ним регулярно або їздили раніше. Ще 47% поки не випробували електротранспорт, але хотіли б це зробити.

Окремо дослідження зафіксувало зростання довіри до акумуляторів і зарядної інфраструктури. 60% респондентів вважають батареї та процес заряджання безпечними. Це на 8 відсоткових пунктів більше, ніж торік. Серед молодих водіїв віком 18–30 років цей показник сягає 72%.

Покращується і сприйняття електромобілів як транспорту для міста. 42% опитаних вважають їх оптимальним рішенням для міських поїздок. У 2025 році такої думки дотримувалися 36% респондентів. Серед молоді частка прихильників електротранспорту становить 46%.

Зарядна інфраструктура залишається одним із головних питань

Попри позитивну динаміку, електромобілі все ще мають кілька суттєвих недоліків в очах потенційних покупців. Серед тих, хто поки не планує купувати таку автівку, приблизно чверть називає головною перешкодою запас ходу, ще близько чверті — недостатню кількість зарядних станцій. Приблизно стільки ж непокоїть висока вартість автомобілів.

Водночас ціна поступово втрачає позиції серед основних причин відмови від електротранспорту. Це може свідчити про зменшення цінової різниці між електричними моделями та автомобілями з традиційними двигунами.

За результатами опитування, 85% іспанців знають щонайменше про один доступний їм спосіб заряджання електромобіля або плагін-гібрида. Це на 5 відсоткових пунктів більше, ніж у 2025 році.

Найчастіше респонденти згадували громадські зарядні станції біля торговельних центрів і автозаправок — такий варіант назвали 53% учасників дослідження. Ще 33% знають про можливість встановлення зарядного пристрою у власному гаражі, а 8% — на території підприємства.

Інтерес до електромобілів відрізняється і залежно від міста. Найбільше потенційних покупців зафіксували в Пальмі — 45%. Далі йдуть Барселона з 44% та Памплона з 41%.

За досвідом використання електротранспорту лідирує Мадрид. Тут 24% жителів регулярно користуються електромобілем або вже мали досвід керування ним. У Барселоні цей показник становить 20%.

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