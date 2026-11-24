Гибридная версия Toyota Raize развивает 104 л. с., а самая дорогая комплектация получила чёрный декор и дополнительное оснащение. Модель остаётся одним из самых доступных предложений бренда в Японии.

Компания Toyota обновила компактный кроссовер Raize 2027 модельного года, который продается в странах Азии и Латинской Америки. Автомобиль получил новую топовую комплектацию Z Powerful, дополнительные системы помощи водителю и расширенное стандартное оснащение. Об изменениях сообщает издание Autoblog.

Toyota Raize дебютировала в 2019 году как модель 2020 года. После обновления кроссовер получил несколько новых цветов кузова, разъем USB-C для зарядки устройств и модернизированную приборную панель. Подогрев передних сидений и камера заднего вида отныне устанавливаются во всех комплектациях.

Наиболее заметным нововведением стала версия Z Powerful. Она отличается черными элементами внешней отделки, а для нее предлагается отдельный пакет оформления кузова. В гибридной версии такая Toyota Raize стоит менее $16 500 (примерно 744 000 грн).

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Toyota Raize Фото: Toyota

Для этой модели предусмотрены три силовые установки. Базовая версия оснащена 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 87 л. с. с крутящим моментом 112 Нм. Следующий вариант — 1,0-литровый турбомотор мощностью 97 к. с. и крутящим моментом 136 Нм. В сочетании с ним в стандартной комплектации предлагается полный привод.

Гибридная система также построена на базе 1,2-литрового двигателя, однако он работает в основном как генератор для электродвигателя, а не приводит колеса в движение напрямую. Такая схема напоминает систему Nissan e-Power. Совокупная мощность установки составляет 104 к. с., а крутящий момент — 170 Нм.

Полная масса кроссовера не превышает примерно 1090 кг. Несмотря на компактные размеры, салон рассчитан на четырех-пятерых человек, а багажник обеспечивает достаточно места для повседневных нужд.

Toyota Raize Фото: Toyota

В Японии Toyota Raize предлагается в комплектациях X, G, Z и Z Powerful. Самая доступная гибридная версия G Hybrid стоит около $15 000 (примерно 676 000 грн). В то же время базовая версия X с бензиновым двигателем объемом 1,2 л и передним приводом стоит чуть больше $12 500 (примерно 564 000 грн).

Есть и более дешевые альтернативы среди родственных моделей. Например, Daihatsu Rocky, на платформе которого построена Raize, стоит около $11 700 (примерно 527 000 грн). Subaru Rex, который фактически является ещё одним вариантом этой модели, стоит примерно от $12 600 (около 568 000 грн).

Toyota Raize Фото: Toyota

Несмотря на доступную цену и гибридную силовую установку, Toyota Raize не планируется продавать в США. Платформа автомобиля разрабатывалась в первую очередь для азиатских рынков, поэтому адаптация к североамериканским требованиям по безопасности и экологии могла бы существенно увеличить его стоимость. К тому же производитель вряд ли получил бы достаточную экономическую выгоду от такой модификации.

Toyota Raize Фото: Toyota

Именно сочетание компактных размеров, практичного салона и доступной гибридной версии сделало Raize одним из самых популярных SUV в Японии. Для американского рынка такой недорогой гибридный кроссовер мог бы стать альтернативой более дорогостоящим моделям, однако пока он остается недоступным за пределами определенных рынков.

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