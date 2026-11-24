Гібридна версія Toyota Raize розвиває 104 к. с., а найдорожча комплектація отримала чорний декор і додаткове оснащення. Модель залишається однією з найдоступніших пропозицій бренду в Японії.

Компанія Toyota оновила компактний кросовер Raize 2027 модельного року, який продається в країнах Азії та Латинської Америки. Автомобіль отримав нову топову комплектацію Z Powerful, додаткові системи допомоги водієві та розширене стандартне оснащення. Про зміни повідомляє видання Autoblog.

Toyota Raize дебютував у 2019 році як модель 2020 року. Після оновлення кросовер отримав кілька нових кольорів кузова, USB-C для заряджання пристроїв і модернізовану панель приладів. Обігрів передніх сидінь і камеру заднього огляду відтепер встановлюють у всіх комплектаціях.

Найпомітнішим доповненням стала версія Z Powerful. Вона має чорні елементи зовнішнього оздоблення, а для неї пропонують окремий пакет оформлення кузова. У гібридному виконанні така Toyota Raize коштує менше ніж $16 500 (приблизно 744 000 грн).

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Toyota Raize Фото: Toyota

Для моделі передбачено три силові установки. Базовий варіант оснащений 1,2-літровим трициліндровим двигуном потужністю 87 к. с. з крутним моментом 112 Нм. Наступний варіант — 1,0-літровий турбомотор на 97 к. с. і 136 Нм. У поєднанні з ним стандартно пропонується повний привод.

Гібридна система теж побудована навколо 1,2-літрового двигуна, однак він працює переважно як генератор для електромотора, а не безпосередньо приводить колеса. Така схема нагадує систему Nissan e-Power. Сукупна потужність установки становить 104 к. с., а крутний момент — 170 Нм.

Споряджена маса кросовера не перевищує приблизно 1090 кг. Попри компактні розміри, салон розрахований на чотирьох-п'ятьох людей, а багажник забезпечує достатньо місця для повсякденних потреб.

Toyota Raize Фото: Toyota

У Японії Toyota Raize пропонують у комплектаціях X, G, Z і Z Powerful. Найдоступніша гібридна версія G Hybrid коштує близько $15 000 (приблизно 676 000 грн). Водночас базовий автомобіль X із бензиновим двигуном об'ємом 1,2 л і переднім приводом коштує трохи більше ніж $12 500 (приблизно 564 000 грн).

Є й дешевші альтернативи серед споріднених моделей. Наприклад, Daihatsu Rocky, на платформі якого побудована Raize, коштує близько $11 700 (приблизно 527 000 грн). Subaru Rex, який фактично є ще одним варіантом цієї моделі, стартує приблизно з $12 600 (близько 568 000 грн).

Toyota Raize Фото: Toyota

Попри доступну ціну та гібридну силову установку, Toyota Raize не планують продавати у США. Платформу автомобіля розробляли насамперед для азійських ринків, тому адаптація до північноамериканських вимог щодо безпеки та екології могла б суттєво збільшити його вартість. До того ж виробник навряд чи отримав би достатню економічну вигоду від такої модифікації.

Toyota Raize Фото: Toyota

Саме поєднання компактних розмірів, практичного салону та доступної гібридної версії зробило Raize одним із найпопулярніших SUV у Японії. Для американського ринку такий недорогий гібридний кросовер міг би стати альтернативою дорожчим моделям, однак поки він залишається недоступним за межами визначених ринків.

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