Bentley готовит версию Bentayga, более приспособленную к бездорожью. Серийная модель может появиться вместе со следующим поколением SUV, но сроки запуска пока не определены.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер подтвердил, что компания рассматривает возможность выпуска внедорожной модификации Bentayga. По его словам, концепт Bentayga X, представленный в январе на мероприятии FAT Ice Race в Австрии, получил неожиданно положительные отзывы. Об этом руководитель рассказал в интервью, на которое ссылается издание Motor1.

Валлизер отметил, что проект уже находится в разработке, однако точные сроки его реализации будут зависеть от готовности автомобиля. Bentley пока не определила дату премьеры, силовую установку и название серийной версии. Неизвестно также, сохранит ли она обозначение X.

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Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Скорее всего, внедорожная версия появится на базе следующего поколения Bentayga. Нынешняя модель выпускается с 2016 модельного года, а генеральный директор уже подтвердил подготовку её полноценного обновления. Подробностей об изменениях в дизайне и конструкции пока нет.

Ориентиром для будущей серийной версии послужил концепт Bentayga X, созданный на базе Bentayga Speed с 4,0-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом мощностью 641 к. с.

Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Для лучшей проходимости концепт получил увеличенный более чем на 5 см дорожный просвет и расширенную почти на 12,7 см колею. Клиренс превысил 30,5 см, а заявленная глубина преодоления брода составила около 55 см. Автомобиль оснастили коваными 22-дюймовыми дисками с внедорожными шинами.

Впрочем, эти характеристики не обязательно будут полностью перенесены в серийный автомобиль. В ходе подготовки к производству Bentley может изменить настройки подвески, размер колёс и показатели проходимости с учётом требований безопасности и экологических норм.

Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Внедорожник Bentayga останется моделью с двигателем внутреннего сгорания. Он дополнит линейку электро-SUV Torcal, выход которого на рынок запланирован на 2028 модельный год. Таким образом, Bentley планирует параллельно развивать направления автомобилей с традиционными двигателями и электрических моделей.

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