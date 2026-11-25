Bentley готує більш пристосовану до бездоріжжя версію Bentayga. Серійна модель може з'явитися разом із наступним поколінням SUV, але терміни запуску поки не визначені.

Генеральний директор Bentley Франк-Штеффен Валлізер підтвердив, що компанія розглядає можливість випуску позашляхової модифікації Bentayga. За його словами, концепт Bentayga X, представлений у січні на заході FAT Ice Race в Австрії, отримав несподівано позитивні відгуки. Про це керівник розповів в інтерв'ю, на яке посилається видання Motor1.

Валлізер зазначив, що проєкт уже в розробці, однак точний час його реалізації залежатиме від готовності автомобіля. Bentley поки не визначила дату прем'єри, силову установку та назву серійної версії. Невідомо й те, чи збереже вона позначення X.

Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Найімовірніше, позашляхова модифікація з'явиться на базі наступного покоління Bentayga. Нинішня модель випускається з 2016 модельного року, а генеральний директор уже підтвердив підготовку її повноцінного оновлення. Подробиць про зміни дизайну та конструкції поки немає.

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Орієнтиром для майбутньої серійної версії став концепт Bentayga X, побудований на базі Bentayga Speed із 4,0-літровим за походженням? twin-turbo W12 потужністю 641 к. с.

Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Для кращої прохідності концепт отримав збільшений більш ніж на 5 см дорожній просвіт і розширену майже на 12,7 см колію. Кліренс перевищив 30,5 см, а заявлена глибина подолання броду становила близько 55 см. Автомобіль оснастили кованими 22-дюймовими дисками з позашляховими шинами.

Втім, ці характеристики не обов'язково повністю перейдуть до серійного автомобіля. Під час підготовки до виробництва Bentley може змінити налаштування підвіски, розмір коліс та показники прохідності з урахуванням вимог безпеки й екологічних норм.

Bentley Bentayga X Фото: Bentley

Позашляхова Bentayga залишатиметься моделлю з двигуном внутрішнього згоряння. Вона доповнить електричний SUV Torcal, вихід якого на ринок запланований на 2028 модельний рік. Таким чином, Bentley планує паралельно розвивати напрямки автомобілів із традиційними двигунами та електричних моделей.

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