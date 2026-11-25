48-вольтовая гибридная система и электрический компрессор должны сделать хот-хэтч более отзывчивым на нажатие педали газа и помочь обеспечить соответствие экологическому стандарту Euro 7.

Volkswagen готовит техническое обновление спортивного хэтчбека Golf R, которое должно помочь модели остаться на европейском рынке после введения экологического стандарта Euro 7. О предстоящих изменениях руководитель подразделения Volkswagen R Райнхольд Ивенц рассказал в комментарии, на который ссылается издание Motor1.

По его словам, обновление ожидается в середине следующего года.

Вероятно, Golf R получит новый двигатель EA888 evo5. Это модернизированная версия знакомого 2,0-литрового четырехцилиндрового турбомотора, дополненная 48-вольтовой системой мягкого гибрида и электрическим компрессором. Таким образом, силовая установка будет иметь два способа наддува — традиционный турбокомпрессор и электрический нагнетатель.

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Подобный агрегат уже используется в новом Volkswagen T-Roc R. Там он развивает 329 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Для сравнения: текущая версия Golf R имеет такие же показатели мощности и крутящего момента.

В T-Roc R двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Сохранит ли Golf R такую же конфигурацию после обновления, пока не уточняется.

Несмотря на отсутствие прироста максимальной мощности, новая система должна улучшить реакцию автомобиля на ускорение. По словам Ивенца, двигатель будет обеспечивать большую тягу уже с нулевых оборотов, а функция динамического старта поможет быстрее разгоняться.

В Volkswagen T-Roc R максимальный крутящий момент доступен с 1900 об/мин — это на 100 об/мин раньше, чем у нынешнего Golf R. Если новый двигатель установят на хот-хэтч, он должен стать более отзывчивым при разгоне. Ожидаемое время разгона от 0 до 97 км/ч составит примерно 4–4,5 секунды.

Пока неизвестно, получит ли Volkswagen Golf R такую же силовую установку для рынка США. Издание Motor1 обратилось к автопроизводителю за дополнительными разъяснениями, но подтверждённой информации об американской версии пока нет.

Обновленный Volkswagen Golf R должен появиться в продаже в Европе до конца 2027 года. Это позволит модели соответствовать новым экологическим требованиям. Следующее поколение Golf, по предварительным прогнозам, дебютирует только в конце десятилетия.

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