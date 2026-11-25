48-вольтова гібридна система та електричний компресор мають зробити хот-хетч чутливішим до натискання педалі газу та допомогти відповідати екологічному стандарту Euro 7.

Volkswagen готує технічне оновлення спортивного хетчбека Golf R, яке має допомогти моделі залишитися на європейському ринку після запровадження екологічного стандарту Euro 7. Про майбутні зміни керівник підрозділу Volkswagen R Райнхольд Івенц розповів у коментарі, на який посилається видання Motor1.

За його словами, оновлення очікується в середині наступного року.

Ймовірно, Golf R отримає новий двигун EA888 evo5. Це модернізована версія знайомого 2,0-літрового чотирициліндрового турбомотора, доповнена 48-вольтовою системою м'якого гібрида та електричним компресором. Таким чином, силова установка матиме два способи наддуву — традиційний турбокомпресор та електричний нагнітач.

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Подібний агрегат уже використовують у новому Volkswagen T-Roc R. Там він розвиває 329 к. с. і 420 Нм крутного моменту. Для порівняння, поточний Golf R має такі самі показники потужності та тяги.

У T-Roc R двигун працює в парі із семиступеневою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями та системою повного приводу. Чи збереже Golf R таку саму конфігурацію після оновлення, поки не уточнюється.

Попри відсутність приросту максимальної потужності, нова система має покращити реакцію автомобіля на прискорення. За словами Івенца, двигун забезпечуватиме більшу тягу вже з нульових обертів, а функція динамічного старту допоможе швидше розганятися.

У Volkswagen T-Roc R максимальний крутний момент доступний із 1900 об/хв — це на 100 об/хв раніше, ніж у нинішнього Golf R. Якщо новий двигун встановлять на хот-хетч, він має стати чутливішим під час розгону. Очікуваний час прискорення від 0 до 97 км/год становитиме приблизно 4–4,5 секунди.

Поки невідомо, чи отримає таку саму силову установку Volkswagen Golf R для ринку США. Видання Motor1 звернулося до автовиробника за додатковими роз'ясненнями, але підтвердженої інформації щодо американської версії наразі немає.

Оновлений Volkswagen Golf R має з'явитися у продажу в Європі до кінця 2027 року. Це дозволить моделі відповідати новим екологічним вимогам. Наступне покоління Golf, за попередніми очікуваннями, дебютує лише наприкінці десятиліття.

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