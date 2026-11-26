Новинка будет оснащена четырьмя электродвигателями, полным приводом и сверхбыстрой зарядкой мощностью до 420 кВт. Разгон до 100 км/ч должен занимать менее трёх секунд.

Электромобиль BMW M3 с внутренним индексом ZA0 могут впервые представить публике на выставке CES 2027 в Лас-Вегасе в январе. Производство модели планируется наладить на заводе BMW в Мюнхене в течение того же года. Об этом пишет издание Motor1.

По предварительным данным, силовая установка новой модели будет состоять из четырёх синхронных двигателей с электрическим возбуждением — по одному на каждое колесо. Их суммарная мощность составит около 838 к. с., а крутящий момент достигнет 1200 Нм. Окончательные характеристики серийной версии пока не утверждены.

BMW M3 EV Фото: BMW

BMW рассчитывает, что электрический M3 сможет разгоняться с места до 100 км/ч менее чем за три секунды. Производитель пока не обнародовал данных о максимальной скорости и времени прохождения дистанции в четверть мили.

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Ориентировочный запас хода будет зависеть от методики измерения. По циклу WLTP он должен составить около 650 км, тогда как оценка по более строгому американскому стандарту EPA приближается к 483 км.

BMW M3 EV Фото: BMW

Одной из ключевых особенностей BMW M3 EV станет скорость зарядки. При использовании мощных станций постоянного тока автомобиль сможет принимать до 420 кВт. В идеальных условиях за 10 минут зарядки можно будет восполнить запас хода примерно на 349 км.

Инженеры BMW работают и над сохранением традиционного характера спортивных моделей M. Электрический седан получит имитацию переключения передач и шесть режимов вождения. Прототипы уже проходили испытания на полигонах в Мирамасе и на Нюрбургринге, а также на дорогах общего пользования в Калифорнии.

BMW M3 EV Фото: BMW

Появление электрической версии M3 не повлечет за собой немедленное прекращение выпуска бензиновой версии. Нынешний BMW M3 поколения G80, по предварительным планам, будет оставаться в производстве до 2027 года. Таким образом, в течение определенного времени электрическая и бензиновая модели будут продаваться параллельно.

Следующее поколение бензинового M3 с индексом G84 ожидается примерно в середине 2028 года. Таким образом, после дебюта ZA0 в 2027 году электрическая версия может стать единственным новым представителем семейства M3 на определенный период, прежде чем к ней присоединится автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

BMW M3 EV Фото: BMW

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