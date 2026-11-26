Новинка отримає чотири електромотори, повний привід і надшвидке заряджання потужністю до 420 кВт. Розгін до 100 км/год має займати менш ніж три секунди.

Електричний BMW M3 із внутрішнім індексом ZA0 можуть вперше показати публіці на виставці CES 2027 у Лас-Вегасі в січні. Виробництво моделі планують налагодити на заводі BMW у Мюнхені протягом того ж року. Про це пише видання Motor1.

За попередніми даними, силова установка новинки складатиметься з чотирьох електрично збуджуваних синхронних двигунів — по одному на кожне колесо. Їхня сумарна потужність становитиме близько 838 к. с., а крутний момент сягне 1200 Нм. Остаточні характеристики серійної версії поки не затверджені.

BMW M3 EV Фото: BMW

BMW розраховує, що електричний M3 зможе розганятися з місця до 100 км/год менш ніж за три секунди. Виробник поки не оприлюднив даних про максимальну швидкість і час проходження дистанції у чверть милі.

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Орієнтовний запас ходу залежатиме від методики вимірювання. За циклом WLTP він має становити близько 650 км, тоді як оцінка за суворішим американським стандартом EPA наближається до 483 км.

BMW M3 EV Фото: BMW

Однією з ключових особливостей BMW M3 EV стане швидкість заряджання. Під час використання потужних станцій постійного струму автомобіль зможе приймати до 420 кВт. За ідеальних умов за 10 хвилин заряджання можна буде поповнити запас ходу приблизно на 349 км.

Інженери BMW працюють і над збереженням традиційного характеру спортивних моделей M. Електричний седан отримає імітацію перемикання передач та шість режимів водіння. Прототипи вже проходили випробування на полігонах у Міра­масі та на Нюрбургринзі, а також на дорогах загального користування в Каліфорнії.

BMW M3 EV Фото: BMW

Поява електричного M3 не означатиме негайного припинення випуску бензинової версії. Нинішній BMW M3 покоління G80, за попередніми планами, залишатиметься у виробництві до 2027 року. Таким чином, певний час електрична та бензинова моделі продаватимуться паралельно.

Наступне покоління бензинового M3 з індексом G84 очікується приблизно в середині 2028 року. Отже, після дебюту ZA0 у 2027 році електрична версія може стати єдиним новим представником сімейства M3 на певний період, перш ніж до неї приєднається автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

BMW M3 EV Фото: BMW

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