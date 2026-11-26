Mercedes-Benz изменит порядок запуска версий нового GLA — гибридный кроссовер появится в США во второй половине 2027 года, а полностью электрическая модификация поступит в автосалоны только в 2028 году.

Mercedes-Benz USA раскрыла новые подробности о кроссовере GLA третьего поколения 2028 модельного года, в частности сроки выхода различных силовых версий на американский рынок. В отличие от CLA, для которого первыми дебютировали электрические модификации, GLA сначала предложат с гибридной установкой. Об этом пишет издание Autoblog.

Новый Mercedes-Benz GLA станет базовой моделью в линейке внедорожников бренда для покупателей в США. Производитель продолжает обновлять компактный модельный ряд, в который уже вошли новые CLA и GLB. Еще одной моделью этого сегмента станет A-Class, однако ее, вероятно, будут предлагать преимущественно в Европе и на отдельных рынках.

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Гибридный Mercedes-Benz GLA планируется вывести в американские автосалоны во второй половине 2027 года. Полностью электрические версии придётся ждать дольше — их запуск запланирован на первую половину 2028 года.

Mercedes-Benz GLA Hybrid Фото: Mercedes-Benz

Точные характеристики гибридной модификации пока не обнародованы. Известно, что она получит 1,5-литровую силовую установку с технологией мягкого гибрида, аналогичную той, что используется в новых CLA и GLB. Среди возможных вариантов рассматриваются GLA 220 мощностью 208 к.с. и GLA 250 мощностью 221 к.с. Последний вариант использует настройки двигателя, впервые представленные на новом GLB.

Для американского рынка подтверждены две электрические модификации — GLA 250+ и GLA 350 4Matic. Первая будет иметь задний привод и развивать 268 л. с. Вторая получит полный привод и мощность 349 л. с.

Оба электромобиля будут оснащены аккумулятором емкостью 85 кВт·ч с никель-марганец-кобальтовой химией. Для GLA 250+ заявленный запас хода составит 657 км (408 миль) по американскому циклу оценки.

Mercedes-Benz GLA Hybrid Фото: Mercedes-Benz

Оснащение нового кроссовера также будет включать технологии, доступные в европейской версии. Среди них — мультимедийная система MBUX нового поколения, опциональный дисплей Hyperscreen, занимающий значительную часть передней панели, и усовершенствованный комплекс помощи водителю MB.Drive Assist.

Mercedes-Benz пока не объявила официальные цены. По предварительной оценке издания, стартовая стоимость нового GLA на американском рынке может составить около 45 000 долларов (примерно 1,9 млн грн). На данный момент это ориентировочная цифра, а не цена, подтвержденная производителем.

Напомним, что по итогам первых девяти месяцев 2026 года лидером продаж среди компактных автомобилей в мире стала Toyota Corolla.

В то же время обновленный Mitsubishi Pajero заинтересовал японских покупателей — менее чем через месяц после начала приема заявок на него было оформлено около 5500 предварительных заказов. Примерно 80 % заинтересованных ранее покупали автомобили других брендов, а некоторые клиенты решили вернуться к Mitsubishi.