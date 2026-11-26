Mercedes-Benz змінить черговість запуску версій нового GLA — гібридний кросовер з'явиться у США у другій половині 2027 року, а повністю електрична модифікація надійде до автосалонів лише у 2028-му.

Mercedes-Benz USA розкрила нові подробиці про кросовер GLA третього покоління 2028 модельного року, зокрема терміни виходу різних силових версій на американський ринок. На відміну від CLA, для якого першими дебютували електричні модифікації, GLA спочатку запропонують з гібридною установкою. Про це пише видання Autoblog.

Новий Mercedes-Benz GLA стане початковою моделлю в лінійці позашляховиків бренду для покупців у США. Виробник продовжує оновлювати компактний модельний ряд, до якого вже увійшли нові CLA та GLB. Ще однією моделлю цього сегмента стане A-Class, однак її, ймовірно, пропонуватимуть переважно в Європі та на окремих ринках.

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Гібридний Mercedes-Benz GLA планують вивести до американських автосалонів у другій половині 2027 року. Повністю електричні версії доведеться чекати довше — їхній запуск запланований на першу половину 2028-го.

Mercedes-Benz GLA Hybrid Фото: Mercedes-Benz

Точні характеристики гібридної модифікації поки не оприлюднили. Відомо, що вона отримає 1,5-літрову силову установку з технологією м'якого гібрида, подібну до тієї, яку використовують у нових CLA та GLB. Серед можливих варіантів розглядають GLA 220 потужністю 208 к. с. та GLA 250 на 221 к. с. Останній варіант використовує налаштування двигуна, вперше представлені на новому GLB.

Для американського ринку підтверджено дві електричні модифікації — GLA 250+ та GLA 350 4Matic. Перша матиме задній привод і розвиватиме 268 к. с. Друга отримає повний привод і потужність 349 к. с.

Обидва електромобілі оснастять акумулятором ємністю 85 кВт·год із нікель-марганець-кобальтовою хімією. Для GLA 250+ заявлений запас ходу сягатиме 657 км (408 миль) за американським циклом оцінювання.

Mercedes-Benz GLA Hybrid Фото: Mercedes-Benz

Оснащення нового кросовера також включатиме технології, доступні в європейській версії. Серед них — мультимедійна система MBUX нового покоління, опційний дисплей Hyperscreen, який займає значну частину передньої панелі, та вдосконалений комплекс допомоги водієві MB.Drive Assist.

Офіційні ціни Mercedes-Benz поки не оголосила. За попередньою оцінкою видання, стартова вартість нового GLA на американському ринку може становити близько $45 000 (приблизно 1,9 млн грн). Наразі це орієнтир, а не підтверджена виробником ціна.

Нагадаємо, за результатами перших дев’яти місяців 2026 року найбільше продажів серед компактних автомобілів у світі продемонструвала Toyota Corolla.

Водночас оновлений Mitsubishi Pajero зацікавив японських покупців — менш ніж за місяць після відкриття приймання заявок на нього оформили близько 5500 попередніх замовлень. Приблизно 80% зацікавлених раніше купували автомобілі інших брендів, а деякі клієнти вирішили повернутися до Mitsubishi.