Редкую Ferrari 365 GTB4 Daytona с алюминиевым кузовом, которая десятилетиями простояла забытой в Японии, вернули к жизни в Маранелло. Реставрация длилась 20 месяцев, и все оригинальные детали суперкара удалось сохранить, несмотря на влажность в месте хранения.

Ателье Ferrari Classiche завершило двадцатимесячную реставрацию редкой Ferrari 365 GTB4 Daytona с алюминиевым кузовом. Все оригинальные детали машины сохранились, хотя десятилетиями она простояла во влажных условиях и без надлежащей защиты, сообщает Autoblog.

В ходе работ суперкар полностью разобрали, до последнего компонента, и каждый из них, по данным компании, привели в рабочее состояние.

Автомобиль заказал бизнесмен Лучано Конти, близкий соратник Энцо Феррари. Машина получилась легче стандартной версии благодаря алюминиевому кузову, вдохновленному гоночными моделями, и предназначалась для обычных дорог.

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Ferrari 365 GTB4 Daytona до реставрации

У этого экземпляра нет расширенных колесных арок, которые устанавливали для более широких гоночных шин. Сама модель дебютировала в 1968 году с 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 347 лошадиных сил и стала последним флагманским суперкаром марки с передним расположением двигателя, поскольку впоследствии топовые модели Ferrari перешли на центральное расположение двигателя.

Название Daytona связано с победой Ferrari в знаменитой гонке 1967 года.

Конти приобрел машину в 1969 году, но уже через год продал её. В 1971 году Daytona отправили в Японию, где она и осталась после поломки коробки передач, которую на месте отремонтировать не удалось.

Автомобиль обнаружили только в 2017 году. В сентябре того же года датский коллекционер приобрел его на аукционе RM Sotheby's за 1,807 миллиона евро, то есть примерно 2,2 миллиона долларов на тот момент, причем в состоянии так называемой "сарайной находки". В Маранелло суперкар вернулся в 2023 году, а в этом году его уже представили отреставрированным на Cavallino Classic Modena.

Ferrari 365 GTB4 Daytona после реставрации

Официально название Daytona появилось в модельном ряду Ferrari только в 2021 году вместе с Daytona SP3 из эксклюзивной серии Icona. Этот суперкар, выпущенный ограниченной серией, также посвящён триумфу 1967 года на родине компании Ford.

В настоящее время в американских гонках на выносливость Ferrari представлена преимущественно клиентскими командами, а не заводской. В свою очередь, Ford планирует вернуться в высший класс Чемпионата мира по гонкам на выносливость в сезоне 2027 года с заводской программой LMDh Hypercar, поэтому "24 часа Ле-Мана" в следующем году могут возродить историческое соперничество двух брендов.

Ferrari 365 GTB4 Daytona после реставрации

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