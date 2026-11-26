Рідкісну Ferrari 365 GTB4 Daytona з алюмінієвим кузовом, яка десятиліттями стояла забутою в Японії, повернули до життя в Маранелло. Реставрація тривала 20 місяців, і всі оригінальні деталі суперкара вдалося зберегти, незважаючи на вологість у місці зберігання.

Двадцятимісячну реставрацію рідкісної Ferrari 365 GTB4 Daytona з алюмінієвим кузовом завершило ательє Ferrari Classiche. Усі оригінальні деталі машини збереглися, хоча десятиліттями вона стояла у вологих умовах і без належного захисту, повідомляє Autoblog.

Під час робіт суперкар розібрали повністю, до останнього компонента, і кожен із них, за даними компанії, повернули в робочий стан.

Замовив автомобіль бізнесмен Лучано Конті, близький соратник Енцо Феррарі. Машина вийшла легшою за стандартну версію завдяки алюмінієвому кузову, натхненному гоночними зразками, і призначалася для звичайних доріг.

Ferrari 365 GTB4 Daytona до реставрації

Розширених колісних арок, які ставили під ширші гоночні шини, цей екземпляр не має. Сама модель дебютувала у 1968 році з 4,4-літровим двигуном V12 потужністю 347 кінських сил і стала останнім флагманським суперкаром марки з двигуном спереду, бо згодом топові Ferrari перейшли на центральне розташування мотора.

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Назва Daytona пов'язана з перемогою Ferrari у знаменитій гонці 1967 року.

Конті отримав машину в 1969 році, але вже через рік продав її. У 1971-му Daytona відправили до Японії, де вона й залишилася після поломки коробки передач, яку на місці відремонтувати не змогли.

Знайшли автомобіль лише у 2017 році. У вересні того ж року данський колекціонер придбав його на аукціоні RM Sotheby's за 1,807 мільйона євро, тобто приблизно 2,2 мільйона доларів на той момент, причому в стані так званої сарайної знахідки. До Маранелло суперкар повернувся у 2023-му, а цього року його вже показали відреставрованим на Cavallino Classic Modena.

Ferrari 365 GTB4 Daytona після реставрації

Офіційно назва Daytona з'явилася в модельному ряду Ferrari лише у 2021 році разом із Daytona SP3 з ексклюзивної серії Icona. Цей обмежений суперкар також присвячений тріумфу 1967 року на домашній землі Ford.

Зараз в американських гонках на витривалість Ferrari представлена переважно клієнтськими командами, а не заводською. Натомість Ford планує повернутися до вищого класу Чемпіонату світу з витривалості у сезоні 2027 року із заводською програмою LMDh Hypercar, тож "24 години Ле-Мана" наступного року можуть пожвавити історичне суперництво двох брендів.

Ferrari 365 GTB4 Daytona після реставрації

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz змінить черговість запуску версій нового GLA. Гібридний кросовер з'явиться у США у другій половині 2027 року, а повністю електрична модифікація дійде до автосалонів лише у 2028-му. Подробиці про GLA третього покоління 2028 модельного року, зокрема терміни виходу силових версій на американський ринок, розкрила Mercedes-Benz USA.

Також всесвітньо відоме британське автошоу Top Gear повертається в ефір, а новим ведучим стане знаменитий кухар і колекціонер автомобілів Гордон Ремзі. Офіційний запуск проєкту запланований на початок 2028 року, а основні зйомки стартують наступного року. Кількість епізодів і тривалість нової частини шоу поки не називають, вказує BBC.