Передняя часть электромобиля Bentley Torcal превратилась в сложную световую конструкцию с 76 декоративными кристаллами и более чем 260 тысячами лазерных отверстий. Однако даже незначительное повреждение может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Компания Bentley раскрыла подробности конструкции передней части своего первого полностью электрического кроссовера Torcal. Главной особенностью новинки стала необычная решетка радиатора с подсветкой, вдохновленная дизайном Bentley Continental T. Об этом пишет издание Autoblog.

Центральным элементом решетки стали 76 декоративных кристаллов, каждый из которых устанавливается вручную. Они расположены за единой прозрачной защитной панелью. Вокруг кристаллов расположена металлическая рамка с более чем 260 тысячами микроскопических отверстий, созданных с помощью лазера. Подсветку обеспечивают 202 скрытых светодиода.

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Bentley Torcal Фото: Bentley

Не менее сложную конструкцию получили передние фары Bentley Torcal. С каждой стороны установлено по четыре световых модуля, среди которых есть два вертикально расположенных прожектора Micro LED с разрешением 16 тысяч пикселей каждый. По данным производителя, их мощности достаточно, чтобы осветить страницы книги на расстоянии одного километра.

Руководитель отдела дизайна Bentley Робин Пейдж назвал новую переднюю часть автомобиля "следующим узнаваемым лицом Bentley". В то же время сложность конструкции может создать проблемы при ремонте.

Почему ремонт решетки может обойтись дорого

В Bentley утверждают, что световая решетка прошла испытания на устойчивость к истиранию и ударам гравия. Кроме того, инженеры предусмотрели активную систему контроля конденсата, которая должна предотвращать запотевание прозрачной панели.

Однако даже такие меры не гарантируют защиту от повреждений при повседневной эксплуатации. Камень, вылетевший из-под колес другого автомобиля, неосторожное паркование или незначительное столкновение могут повредить защитное покрытие или светодиоды.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Проблема заключается в том, что решетка изготовлена в виде сложного герметичного узла, состоящего из большого количества деталей, которые собираются вручную. Поэтому вместо замены отдельного элемента владельцу, вероятно, придется устанавливать весь модуль у официального дилера. Аналогичные расходы могут повлечь за собой и повреждения сложных адаптивных фар.

Bentley делает ставку на дизайн, а не на простоту ремонта

Ситуация с Torcal демонстрирует одну из проблем современного автомобильного дизайна — все более сложные внешние элементы становятся дороже в обслуживании. Производители интегрируют в кузов освещение, электронику и декоративные компоненты, которые сложно ремонтировать по отдельности.

Владельцы автомобилей ультралюксового сегмента, стоимость которых превышает 300 тысяч долларов, могут быть менее чувствительны к таким расходам. Однако сложные конструкции способны увеличить стоимость страхования и восстановления после ДТП.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Некоторые конкуренты уже пытаются упростить ремонт автомобилей. В частности, Mercedes-Benz пересматривает подходы к конструкции кузова, отдавая предпочтение болтовым соединениям вместо склеенных неразборных деталей.

В случае с Bentley Torcal приоритетом стала эффектная внешность. Его подсвеченная решетка с декоративными кристаллами призвана привлекать внимание, но даже небольшое повреждение передней части может стать серьёзной финансовой проблемой для владельца.

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