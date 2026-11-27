Передня частина електричного Bentley Torcal перетворилася на складну світлову конструкцію з 76 декоративними кристалами та понад 260 тисячами лазерних отворів. Однак навіть незначне пошкодження може обернутися дорогим ремонтом.

Компанія Bentley розкрила подробиці конструкції передньої частини свого першого повністю електричного кросовера Torcal. Головною особливістю новинки стала незвичайна решітка радіатора з підсвічуванням, натхненна дизайном Bentley Continental T. Про це пише видання Autoblog.

Центральним елементом решітки стали 76 декоративних кристалів, кожен із яких встановлюють вручну. Вони розміщені за єдиною прозорою захисною панеллю. Навколо кристалів розташована металева рамка з понад 260 тисячами мікроскопічних отворів, створених за допомогою лазера. Підсвічування забезпечують 202 приховані світлодіоди.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Не менш складну конструкцію отримали передні фари Bentley Torcal. З кожного боку встановлено по чотири світлові модулі, серед яких є два вертикально розташовані проектори Micro LED із роздільною здатністю 16 тисяч пікселів кожен. За даними виробника, їхньої потужності достатньо, щоб освітити сторінки книги на відстані одного кілометра.

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Керівник дизайну Bentley Робін Пейдж назвав нову передню частину автомобіля "наступним впізнаваним обличчям Bentley". Водночас складність конструкції може створити проблеми під час ремонту.

Чому ремонт решітки може бути дорогим

У Bentley стверджують, що світлова решітка пройшла випробування на стійкість до стирання та ударів гравію. Крім того, інженери передбачили активну систему контролю конденсату, яка має запобігати запотіванню прозорої панелі.

Проте навіть такі заходи не гарантують захисту від пошкоджень у повсякденній експлуатації. Камінь, що вилетів з-під коліс іншого авто, необережне паркування або незначне зіткнення можуть пошкодити захисне покриття чи світлодіоди.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Проблема полягає в тому, що решітка виготовлена як складний герметичний вузол із великою кількістю деталей ручного складання. Тому замість заміни окремого елемента власнику, ймовірно, доведеться встановлювати весь модуль у офіційного дилера. Аналогічні витрати можуть спричинити й пошкодження складних адаптивних фар.

Bentley обирає дизайн, а не простоту ремонту

Ситуація з Torcal демонструє одну з проблем сучасного автомобільного дизайну — дедалі складніші зовнішні елементи стають дорожчими в обслуговуванні. Виробники інтегрують у кузов освітлення, електроніку та декоративні компоненти, які складно ремонтувати окремо.

Власники автомобілів ультралюксового сегмента, вартість яких перевищує $300 тисяч, можуть бути менш чутливими до таких витрат. Проте складні конструкції здатні збільшувати вартість страхування та відновлення після ДТП.

Bentley Torcal Фото: Bentley

Деякі конкуренти вже намагаються спростити ремонт автомобілів. Зокрема, Mercedes-Benz переглядає підходи до конструкції кузова, віддаючи перевагу болтовим з'єднанням замість склеєних нерозбірних деталей.

У випадку Bentley Torcal пріоритетом стала ефектна зовнішність. Його підсвічена решітка з декоративними кристалами має привертати увагу, але навіть невелике пошкодження передньої частини може стати серйозною фінансовою проблемою для власника.

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