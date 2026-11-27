Toyota 4Runner 2027 модельного года получила подогрев передних сидений в стандартной комплектации, но стартовая цена внедорожника впервые превысила 45 000 долларов.

Toyota повысила цены на все комплектации внедорожника 4Runner 2027 модельного года. Больше всего подорожала базовая версия SR5, стоимость которой с учетом доставки выросла на $1220 по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет издание Motor1.

Согласно обновленному прайсу, рекомендованная цена на Toyota 4Runner SR5 составляет $43 490. Ещё $1595 покупателям придётся заплатить за доставку, поэтому общая начальная стоимость достигает $45 085 (примерно 1,9 млн грн).

За более высокую цену покупатели получат дополнительное оборудование. В частности, базовая комплектация SR5 теперь включает подогрев передних сидений и восьмипозиционную электрорегулировку. Раньше для получения такого оснащения нужно было выбирать более дорогую версию.

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Toyota 4Runner Trailhunter Everest 2027 года Фото: Toyota

Аналогичное обновление получили комплектации TRD Sport и TRD Off-Road. В целом подогрев передних сидений теперь входит в стандартную комплектацию всех версий Toyota 4Runner 2027 года.

Все три указанные комплектации оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 278 к. с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В стандартную комплектацию всех версий также входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Полный привод предусмотрен в большинстве комплектаций. Для отдельных версий, в которых он не входит в стандартную комплектацию, его можно заказать за дополнительные 2000 долларов.

Насколько подорожали различные комплектации Toyota 4Runner

Большинство версий Toyota 4Runner 2027 года подорожали примерно на 200 долларов. Однако цены на некоторые модификации выросли значительно сильнее.

В частности, комплектации TRD Sport, TRD Off-Road и гибридная TRD Off-Road подорожали на 870 долларов каждая. Стоимость гибридной версии Platinum выросла на 490 долларов.

Гибридные версии внедорожника оснащаются силовой установкой, сочетающей четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с электродвигателем. Их суммарная мощность составляет 326 к. с. Цены на гибридные версии начинаются примерно от $55 945 (около 2,4 млн грн) — ориентировочно на $10 000 больше, чем стоит базовая версия SR5.

Toyota 4Runner Trailhunter Everest 2027 года Фото: Toyota

Изменения коснулись и внешнего вида отдельных версий. Для Toyota 4Runner TRD Pro 2027 года предложили новый цвет кузова Hot Honey, за который нужно доплатить $695. Красные буксировочные крюки отныне входят в стандартную комплектацию этой версии.

Версия Platinum получила дополнительную подсветку под передними дверями. Она проецирует логотип 4Runner на поверхность земли при открытии дверей.

Toyota 4Runner Trailhunter Everest 2027 года Фото: Toyota

Еще одно изменение касается названия черного цвета кузова. Toyota переименовала его с "Black" на "Inked" для всех комплектаций. На стоимость автомобиля это не повлияло.

По информации производителя, уже принимаются заказы на Toyota 4Runner 2027 года выпуска. Первые автомобили должны поступить в дилерские центры в конце 2026 года.

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