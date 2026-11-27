Toyota 4Runner 2027 модельного року отримав підігрів передніх сидінь у стандартному оснащенні, але стартова ціна позашляховика вперше перевищила $45 000.

Toyota підвищила ціни на всі комплектації позашляховика 4Runner 2027 модельного року. Найбільше подорожчала базова версія SR5, вартість якої з урахуванням доставки зросла на $1220 порівняно з попереднім роком. Про це пише видання Motor1.

За оновленим прайсом, рекомендована ціна Toyota 4Runner SR5 становить $43 490. Ще $1595 покупцям доведеться заплатити за доставку, тому загальна початкова вартість сягає $45 085 (приблизно 1,9 млн грн).

За вищу ціну покупці отримають додаткове обладнання. Зокрема, базова комплектація SR5 тепер має підігрів передніх сидінь і електричне регулювання у восьми напрямках. Раніше для отримання такого оснащення потрібно було обирати дорожчу версію.

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2027 Toyota 4Runner Trailhunter Everest Фото: Toyota

Аналогічне оновлення отримали комплектації TRD Sport і TRD Off-Road. Загалом підігрів передніх сидінь тепер входить до стандартного оснащення всіх версій Toyota 4Runner 2027 року.

Усі три зазначені комплектації оснащуються 2,4-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 278 к. с. Він працює разом з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. До стандартного обладнання всіх версій також входить комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

Повний привід передбачений у більшості комплектацій. Для окремих версій, у яких він не входить до стандартного оснащення, його можна замовити за додаткові $2000.

Наскільки подорожчали різні комплектації Toyota 4Runner

Більшість версій Toyota 4Runner 2027 року подорожчали приблизно на $200. Однак деякі модифікації отримали значно суттєвіше підвищення цін.

Зокрема, комплектації TRD Sport, TRD Off-Road та гібридна TRD Off-Road стали дорожчими на $870 кожна. Вартість гібридної версії Platinum збільшилася на $490.

Гібридні модифікації позашляховика оснащуються силовою установкою, яка поєднує чотирициліндровий двигун внутрішнього згоряння з електромотором. Їхня сумарна потужність становить 326 к. с. Ціни на гібридні версії починаються приблизно від $55 945 (близько 2,4 млн грн) — орієнтовно на $10 000 більше, ніж коштує базовий SR5.

2027 Toyota 4Runner Trailhunter Everest Фото: Toyota

Зміни торкнулися й зовнішнього вигляду окремих версій. Для Toyota 4Runner TRD Pro 2027 року запропонували новий колір кузова Hot Honey, за який потрібно доплатити $695. Червоні буксирувальні гаки відтепер входять до стандартного оснащення цієї комплектації.

Версія Platinum отримала додаткове підсвічування під передніми дверима. Воно проєктує логотип 4Runner на поверхню землі під час відкривання дверей.

2027 Toyota 4Runner Trailhunter Everest Фото: Toyota

Ще одна зміна стосується назви чорного кольору кузова. Toyota перейменувала його з Black на Inked для всіх комплектацій. На вартість автомобіля це не вплинуло.

За інформацією виробника, замовлення на Toyota 4Runner 2027 року вже приймають. Перші автомобілі мають надійти до дилерських центрів наприкінці 2026 року.

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Крім того, нещодавно Lamborghini представила новий 907-сильний суперкар Temerario Spyder. Він оснащений бітурбованим V8 замість атмосферного двигуна, а замість звичайного даху має складану жорстку конструкцію.