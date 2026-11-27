Китайский Audi E7X будет оснащен электромотором в сочетании с 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором. Такая версия крупного внедорожника сможет преодолевать большие расстояния, не завися от зарядных станций.

Китайский бренд AUDI, созданный немецким автопроизводителем Audi совместно с компанией SAIC, готовит новую версию кроссовера E7X с последовательной гибридной силовой установкой. Она сочетает в себе электродвигатель и бензиновый агрегат, который работает как генератор и заряжает аккумулятор. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), на которые обратило внимание издание Motor1.

Появление такой модификации интересно с точки зрения первоначальной концепции AUDI. Отдельный бренд был запущен в 2024 году специально для китайского рынка, при этом ставка была сделана исключительно на электромобили. Она отличается от основного бренда Audi не только модельным рядом, но и оформлением: вместо традиционной эмблемы с четырьмя кольцами на автомобилях размещают большую надпись AUDI.

Видео дня

В линейку марки входят E5 Sportback и E7X. Обе модели построены на платформе Advanced Digitized Platform, разработанной совместно с SAIC. Теперь к полностью электрическим версиям E7X должна присоединиться модификация EREV — электромобиль с удлинителем запаса хода.

Audi E7X (EREV) Фото: MIIT China

В отличие от обычного гибрида, бензиновый двигатель здесь не передает тягу непосредственно на колеса. Он работает как генератор, вырабатывая электроэнергию для питания электродвигателя и подзарядки аккумулятора. Колеса приводит в движение исключительно электрический агрегат. Такая схема позволяет сохранить характерную для электромобилей плавность разгона, одновременно снижая зависимость от зарядной инфраструктуры во время длительных поездок.

Согласно документам MIIT, бензиновый двигатель будет иметь четыре цилиндра, турбонаддув и рабочий объем 1,5 л. Его мощность составит 141 к.с. Электродвигатель будет развивать 221 к.с. в номинальном режиме, а его максимальная мощность достигнет 327 к.с.

Это заметно меньше, чем у полностью электрических модификаций E7X. Стандартная версия с задним приводом развивает 402 к. с., а вариант с двумя электродвигателями и полным приводом — 670 к. с. Последний способен разгоняться с места до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Для E7X EREV предусмотрена литий-ионная батарея, которую будет поставлять совместное предприятие SAIC и CATL. Её ёмкость пока не разглашается. Неизвестным остаётся и запас хода исключительно на электротяге. В то же время документы подтверждают возможность зарядки аккумулятора от внешнего источника питания, поэтому автомобиль можно будет подключать к зарядной станции.

Audi E7X (EREV) Фото: MIIT China

По габаритам новая модификация практически не отличается от полностью электрического E7X. Длина кроссовера составляет 5054 мм, ширина — 1997 мм, высота — 1710 мм. Колесная база равна 3060 мм. Покупателям предложат колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма.

В зависимости от комплектации полная масса автомобиля составит 2560 или 2590 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 205 км/ч.

Стоимость Audi E7X EREV, дата начала продаж и окончательные характеристики аккумулятора пока не объявлены. Публикация документов MIIT подтверждает, что SAIC Volkswagen готовит для большого SUV ещё один вариант силовой установки. В то же время новинка демонстрирует отход китайского бренда AUDI от первоначальной стратегии выпуска исключительно электрических моделей.

Ранее в Харькове был замечен необычный Audi Q8 с рогами и черепом. На крыше кроссовера у лобового стекла установили два массивных чёрных рога, а решётку радиатора украсили декоративным черепом.

А американское тюнинг-ателье Gunther Werks недавно представило специальную версию Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 к. с.. Автомобиль был создан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь спортивной карьеры её отца — бывшего гонщика "Формулы-1" Мартина Брандла.