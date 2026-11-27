Китайський Audi E7X поєднає електромотор із 1,5-літровим бензиновим двигуном-генератором. Така версія великого SUV зможе долати більші відстані без залежності від зарядних станцій.

Китайський бренд AUDI, створений німецьким автовиробником Audi спільно з компанією SAIC, готує нову версію кросовера E7X із послідовною гібридною силовою установкою. Вона поєднує електричний двигун із бензиновим агрегатом, який працює як генератор і заряджає акумулятор. Про це свідчать документи, опубліковані Міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), на які звернуло увагу видання Motor1.

Поява такої модифікації цікава з огляду на початкову концепцію AUDI. Окрему марку запустили у 2024 році спеціально для китайського ринку, зробивши ставку виключно на електромобілі. Вона відрізняється від основного бренду Audi не лише модельним рядом, а й оформленням: замість традиційної емблеми з чотирма кільцями на автомобілях розміщують великий напис AUDI.

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До лінійки марки входять E5 Sportback та E7X. Обидві моделі побудовані на спільній із SAIC платформі Advanced Digitized Platform. Тепер до повністю електричних версій E7X має приєднатися модифікація EREV — електромобіль із подовжувачем запасу ходу.

Audi E7X (EREV) Фото: MIIT China

На відміну від звичайного гібрида, бензиновий двигун тут не передає тягу безпосередньо на колеса. Він працює як генератор, виробляючи електроенергію для живлення електромотора та підзаряджання батареї. Колеса приводить у рух виключно електричний агрегат. Така схема дає змогу зберегти характерну для електромобілів плавність прискорення, водночас зменшуючи залежність від зарядної інфраструктури під час тривалих поїздок.

Згідно з документами MIIT, бензиновий двигун матиме чотири циліндри, турбонаддув і робочий об'єм 1,5 л. Його потужність становитиме 141 к. с. Електромотор розвиватиме 221 к. с. у номінальному режимі, а його максимальна потужність сягатиме 327 к. с.

Це помітно менше, ніж у повністю електричних модифікацій E7X. Стандартна версія із заднім приводом має 402 к. с., а варіант із двома електромоторами та повним приводом — 670 к. с. Останній здатний розганятися з місця до 100 км/год за 3,9 секунди.

Для E7X EREV передбачена літій-іонна батарея, яку постачатиме спільне підприємство SAIC і CATL. Її ємність поки не розкривають. Невідомим залишається й запас ходу виключно на електротязі. Водночас документи підтверджують можливість заряджання акумулятора від зовнішнього джерела живлення, тому автомобіль можна буде підключати до зарядної станції.

Audi E7X (EREV) Фото: MIIT China

За габаритами нова модифікація майже не відрізняється від повністю електричного E7X. Довжина кросовера становить 5054 мм, ширина — 1997 мм, висота — 1710 мм. Колісна база дорівнює 3060 мм. Покупцям запропонують колісні диски діаметром 21 або 22 дюйми.

Залежно від комплектації споряджена маса автомобіля становитиме 2560 або 2590 кг. Максимальна швидкість обмежена на позначці 205 км/год.

Вартість Audi E7X EREV, дата початку продажів та остаточні характеристики акумулятора поки не оголошені. Публікація документів MIIT підтверджує, що SAIC Volkswagen готує для великого SUV ще один варіант силової установки. Водночас новинка демонструє відхід китайського бренду AUDI від початкової стратегії виключно електричних моделей.

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