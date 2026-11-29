Встретить уникальное авто с историей на улицах украинской столицы — настоящее везение. И Dodge Challenger R/T "Shaker" (LA) 2016 года — очень интересная находка.

Автолюбители сфотографировали в Киеве Dodge Challenger R/T "Shaker" (LA) 2016 года очень редкого оттенка — насыщенный фиолетово-сливовый перламутр, который меняет его восприятие в зависимости от освещения: от яркого пурпурно-фиолетового на солнце до более глубокого оттенка в тени. Фото этого красавца опубликовали на страницах t.o.p.c.a.r.s.­­­u.a в Instagram.

Еще стоит отметить, в современные поколения Dodge Challenger цвет возвращался ограниченными сериями и в отдельные модельные годы (например, в 2010, 2013 и 2016 годах), из-за чего такие экземпляры ценятся коллекционерами и поклонниками марки.

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Dodge Challenger R/T — это заднеприводное двухдверное купе в неоретро-стиле третьего поколения (после рестайлинга 2015 модельного года) с 5,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем Hemi V8 (в отличие от базовых версий с V и фирменным воздухозаборником Shaker, выступающим через отверстие в капоте и вибрирующим вместе с мотором.

Мощность авто — 381 л. с. при крутящем моменте 555 Н·м. С 0 до 100 км/ч оно разгоняется за 5,5 секунды, а его максимальная скорость — 265 км/час.

Конкретно это авто оснащено шестиступенчастой механической коробкой переключения передач, но также есть восьмиступенчатая АКПП.

Напомним, обнаружен ультраредкий Dodge Hemi Coronet R/T с очень маленьким пробегом.

Также сообщалось, что Dodge представила яркий скоростной спорткар на 600 сил.