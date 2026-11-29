Натрапити на унікальний автомобіль з історією на вулицях української столиці — справжня удача. І Dodge Challenger R/T "Shaker" (LA) 2016 року — дуже цікава знахідка.

Автолюбителі сфотографували в Києві Dodge Challenger R/T "Shaker" (LA) 2016 року дуже рідкісного відтінку — насичений фіолетово-сливовий перламутр, який змінює його сприйняття залежно від освітлення: від яскравого пурпурно-фіолетового на сонці до більш глибокого відтінку в тіні. Фото цього красеня опублікували на сторінках t.o.p.c.a.r.s.­­­u.a в Instagram.

Також варто зазначити, що у сучасних поколіннях Dodge Challenger цей колір повертався у вигляді обмежених серій та в окремі модельні роки (наприклад, у 2010, 2013 та 2016 роках), через що такі екземпляри цінуються колекціонерами та шанувальниками марки.

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Dodge Challenger R/T — це задньопривідне дводверне купе в неоретро-стилі третього покоління (після рестайлінгу 2015 модельного року) з 5,7-літровим атмосферним бензиновим двигуном Hemi V8 (на відміну від базових версій з V та фірмовим повітрозабірником Shaker, що виступає крізь отвір у капоті та вібрує разом із двигуном.

Потужність автомобіля — 381 к.с. при крутному моменті 555 Н·м. Від 0 до 100 км/год він розганяється за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 265 км/год.

Саме цей автомобіль оснащений шестиступінчастою механічною коробкою передач, але також доступна восьмиступінчаста АКПП.

Нагадаємо, що було виявлено надзвичайно рідкісний Dodge Hemi Coronet R/T з дуже малим пробігом.

Також повідомлялося, що Dodge представила яскравий швидкісний спорткар потужністю 600 сил.