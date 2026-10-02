Виявлено ультрарідкісний Dodge Hemi Coronet R/T 1970 року з пробігом 300 км (відео)

На фестивалі Holley MoParty 2026, який відбувався на гоночній трасі Beech Bend Raceway Park у місті Боулінг-Грін, штат Кентуккі, США, було виявлено надзвичайно рідкісний Dodge Hemi Coronet R/T 1970 року випуску.

56 років тому було продано лише 14 таких автомобілів. До цього числа входять 12 з кузовом "хардтоп" та два кабріолети, повідомляє Autoevolution.

Представлений на виставці раритет пофарбований у синій колір і має кілька цікавих особливостей.

По-перше, автомобіль було замовлено без декоративних смуг на кузові, що для версії R/T — велика рідкість. 20 років тому кузов було перефарбовано у заводський колір, і він зберігся в ідеальному стані.

Кузов автомобіля зберігся в ідеальному стані Фото: autoevolution.com

Як і всі автомобілі концерну Chrysler (групи Mopar) з двигуном Hemi, версія Coronet із таким силовим агрегатом зустрічається досить рідко. Цей двигун був доступний для Coronet у період з 1966 по 1970 рік.

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Що стосується двигуна саме цього автомобіля, то тут поєднуються оригінальні деталі та запчастини. За словами нинішнього, третього за рахунком, власника, який придбав машину три роки тому, блок циліндрів тут не оригінальний. Зате все інше — оригінальне, включаючи автоматичну коробку передач TorqueFlite.

Автомобілів із таким поєднанням силового агрегату та трансмісії було випущено всього вісім. Крім того, цей Coronet оснащений пакетом Track Pak, а отже, має задній міст із передавальним числом головної пари 3,54.

Незважаючи на перефарбування кузова та заміну блоку двигуна, одометр показує неймовірно малий пробіг — усього 185 миль (298 км). Нинішній власник автомобіля запевняє, що показники не обнулялися, але при цьому не став розповідати, що саме сталося з двигуном. Він лише згадав, що другий власник зберігав машину в гаражі, виїжджаючи на неї лише зрідка — щоб завести та помити.

Якщо показання одометра правильні, то цей класичний автомобіль із двигуном Hemi має найменший пробіг серед усіх існуючих.

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