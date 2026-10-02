Обнаружен ультраредкий Dodge Hemi Coronet R/T 1970 с пробегом 300 км (видео)

На фестиваль Holley MoParty 2026, который проходил на гоночной трассе Beech Bend Raceway Park в городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, США, был обнаружен редчайший Dodge Hemi Coronet R/T 1970 года выпуска.

Таких автомобилей 56 лет назад было продано всего14 экземпляров. В это число входят 12 автомобилей с кузовом "хардтоп" и два кабриолета, сообщает Autoevolution.

Представленный на выставке раритет окрашен в синий цвет и может похвастаться несколькими любопытными особенностями.

Во-первых, машину заказали без декоративных полос на кузове, что для версии R/T — большая редкость. 20 лет назад кузов был перекрашен в заводской цвет и сохранился в идеальном состоянии.

Кузов авто сохранился в идеальном состоянии Фото: autoevolution.com

Как и все машины концерна Chrysler (группы Mopar) с двигателем Hemi, версия Coronet с таким силовым агрегатом встречается довольно редко. Этот мотор был доступен для Coronet в период с 1966 по 1970 год.

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Что касается двигателя конкретно этого авто, то здесь сочетаются оригинальные детали и запчасти на замену. По словам нынешнего, третьего по счету, владельца, купившего машину три года назад, блок цилиндров здесь не родной. Зато все остальное — оригинальное, включая автоматическую коробку передач TorqueFlite.

Автомобилей с таким сочетанием силового агрегата и трансмиссии было выпущено всего восемь. Кроме того, этот Coronet оснащен пакетом Track Pak, а значит, у него задний мост с передаточным числом главной пары 3,54.

Несмотря на перекраску кузова и замену блока двигателя, одометр показывает невероятно малый пробег — всего 185 миль (298 км). Нынешний владелец машины уверяет, что показатели не обнулялись, но при этом не стал говорить, что именно случилось с двигателем. Он лишь упомянул, что второй владелец хранил машину в гараже, выгоняя ее наружу лишь изредка — чтобы завести и помыть.

Если показания одометра верны, то этот классический автомобиль с двигателем Hemi, имеет самый маленький пробег из всех существующих.

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