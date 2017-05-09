Город мореплавателей. Как провести уик-энд в Лиссабоне

Настроение: прикосновение к истории

Живопись: "Лиссабон. Восход солнца" Ивана Айвазовского

Запах: жареной рыбы

Музыка: сентиментальные мотивы Сезарии Эворы

Кино: "Касабланка", где в последних кадрах главные герои садятся на самолёт до Лиссабона

Книга: "Ночной поезд в Лиссабон" — отражение исторических событий в единственной европейской столице, не вовлечённой во Вторую мировую войну

Любоваться Лиссабоном можно начинать ещё на подлёте, благо самолёты заходят на посадку в столичный аэропорт прямо над лоскутным одеялом черепичных крыш центра. Отсюда же, сверху, можно заметить сложный городской рельеф и явные различия между районами.

Увидеть эти отличия, что называется, не сходя с места, можно на одной из центральных площадей, раскинувшихся неподалёку от набережной реки Тежу и окружённых правительственными учреждениями Praca do Comercia.

Если здесь встать лицом к устью Тежу, за спиной окажется плоский, заново отстроенный после землетрясения 1755 года туристический район Baixa. По левую руку плавно уходит вверх бывший рыбацкий район Alfama — с бельём, висящим поперёк узеньких улиц между крохотными деревянными домиками. Сверху его венчают живописные руины крепости Castelo de Sao George, с которой открывается потрясающий вид на город.

По другую сторону плоского и заполненного туристами квартала Baixa, на ещё более крутом холме расположены районы Chiado и Bairro Alto. Подняться сюда можно либо на легендарном лифте Elevador de Santa Justa, созданном по проекту ученика Эйфеля, француза Рауля Месньера дю Понсара, либо на одном из трёх городских фуникулёров Gloria, или просто пешком по крутым лиссабонским улицам.

Но лучший вариант для первого знакомства с городом — сесть в исторический деревянный трамвай №28, купить у водителя билет за 1,85 евро и неспешно проехаться из Bairro Alto, через Chiado, затем спуститься в район Baixa, после чего подняться в Alfama и двигаться далее вокруг Castelo de Sao Jorge, замка Святого Георгия.

С другой стороны от набережной квартал Baixa ограничен сразу двумя площадями — Praca de Figueiro и Praca Dom Pedro IV, от которых прямым проспектом уходит Avenida de Liberdade — до внушительных размеров площади Маркиза де Помбала, главного ответственного за восстановление города после стихии 1755 года. Вдоль проспекта расположены магазины международных премиальных марок и большая часть сетевых отелей. Так что если вам по душе имперский размах, остановиться можно именно здесь, например, в отеле Four Seasons с надписью Ritz на фасаде (это не синергия отельных марок, а название здания).

Не рыбой единой. Так выглядят уголочки старинного рыбацкого района Alfama

Ценителям гастрономии и местных простых традиций стоит выбрать для жизни районы Chiado или Bairro Alto. Здесь в одном из многочисленных баров можно приобщиться к культуре песен фаду — грустных, трогательных баллад. В общих чертах получить представление о фаду можно, вспомнив творчество Сезарии Эворы. Но лучше нарисовать более чёткий образ: оказавшись вечером в баре с рюмкой местной вишнёвой настойки джинья. Кстати, у местных гидов в ходу версия, что по количеству вишнёвых косточек у входа можно отыскать самые популярные бары.

Альтернатива — легендарный португальский портвейн, для любителей которого открыты двери в местном Institituto do Vinho do Porto. Здесь же, в квартале Chiado, в Teatro Gymnasio можно послушать фаду в варианте высокого искусства: ежедневно в 19:00, купив входной билет за 16 евро. А за углом, в соседнем Café A Brasiliera, стоит познакомиться с ещё одной местной традицией — заварными пирожными pasteis de nata, которые неизменно запивают крепким местным кофе bica.

Но главная гастрономическая традиция здесь всё же связана с морем. Причём суть её в том, что рыба и морепродукты для португальцев — обычный ежедневный продукт, благо в Атлантическом океане их насчитывается более 200 видов. Это не тот регион, где из рыбы делают культ, превращая её в замысловатые блюда. Здесь руководствуются принципом: чем проще, тем лучше. Свежие сардины жарят в соли на углях, морского окуня запекают с местной сладкой картошкой и овощами, треску сушат по рецептам "для дальних морских путешествий", превращая её в легендарное блюдо бакаляу, всё остальное готовят на гриле, а при необходимости консервируют.

Вариантов прикоснуться к этому разнообразию множество, и вот лишь несколько из них. Легендарный Ramiro — пример демократичного и сверхпопулярного рыбного ресторана с пивом во главе (отсюда и название cervejaria, то есть "пивная"). Кстати, если прийти сюда позже 12:00, очереди на входе избежать не удастся, поскольку огромное двухэтажное помещение заполняется моментально.

В престижном и почти лишённом присутствия туристов жилом квартале Saldanha стоит посетить ресторан Rabo D‘Pexe известного лиссабонского шефа Паоло Мораиша. В этом заведении с огромным выбором атлантической рыбы и морепродуктов собираются преимущественно местные гурманы, а внушительных размеров рыбу здесь, как правило, делят на две части: одна идёт на суши, сашими и роллы, другая — традиционно запекается на гриле. А в магазине-ресторане Sea Me Peixaria Moderna, на первом этаже рыбу хранят и сортируют, на втором — продают на вынос или готовят прямо на глазах у гостей под руководством шефа Филипа Родригеса. На входе этого заведения расположен популярный бар с современными коктейлями, а за его дверью — очередь из тех, кто не позаботился о бронировании. Неподалёку бразилец Мигель Рейно готовит рыбу в ресторане Aqui Há Peixe ("Рыба здесь"). Причём рыба выбирается клиентами из сегодняшнего улова и затем отправляется на открытую кухню. Ну а самый звёздный шеф португальской столицы Витторио Собраль подаёт традиционную рыбу на современный лад в гастро-баре Tasca da Esquina, успевая курсировать между своими заведениями в Сан-Паоло и Лиссабоне.

"Я неподвижно смотрел на корабль. Ярко освещённый, он покоился на поверхности Тежу, невдалеке от набережной. Хотя я уже неделю был в Лиссабоне, всё ещё не мог привыкнуть к беспечным огням этого города"

Эрих Мария Ремарк "Ночь в Лиссабоне"

Продолжить знакомство с рыбным разнообразием можно спустившись на набережную из района Bairro Alto по Rua Alecrim, затем следует свернуть направо, на Rua Remorales, и зайти на рыбный Mercado dе Rebeira. Даже беглого взгляда на витрины будет достаточно, чтобы убедиться: мясо здесь обитает на правах дорого экзотического продукта — большинство прилавков посвящены рыбе.

А если от рынка Rebeira двигаться по набережной в сторону океана и башни Belem, построенной в XVI веке "в честь открытия пути в Индию" Васко да Гама, то под мостом имени 25 апреля обнаружится отличное место для рыбного тура — целый квартал ресторанов с открытыми террасами и видом на воду. Традиционные португальские рыбные блюда стоит поискать, например, в 5 Oceanos. Или ещё в одном заведении с красноречивым названием Doca Peixe — "Рыба в доках".

Ну а чтобы завершить знакомство со всеми без исключения рыбно-гастрономическими традициями Лиссабона, нужно заглянуть в магазин рыбных консервов Conserveira de Lisboa в том же районе Baixa. Эта торговая точка работает тут с 1930 года и предлагает десятки вариантов рыбных консервов.

Закончить посещение самого древнего города Европы стоит поднявшись на несколько километров вверх по правому берегу реки Тежу — до 17-километрового моста Васко да Гама. Тут можно посетить Парк Наций, построенный при участии знаменитого испанского архитектора-футуриста Сантьяго Калатравы. И здесь же находится один из самых больших в Европе океанариумов Oceanario de Lisboa, где всего за 14 евро можно увидеть почти 1600 видов жителей океанских глубин. А чтобы сделать последнее впечатление о городе действительно ярким, напоследок на старинный город мореплавателей нужно взглянуть со стороны. Для этого достаточно пересечь реку по мосту имени 25 апреля и забраться на статую Иисуса Христа, которая всего на два метра уступает той, что построена португальцами в Новом Свете, в Рио-де-Жанейро.