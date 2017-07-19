Золотая середина. Всё, что только может подарить река путешественнику

Река Рось — визитка Центральной Украины. Это настоящий туристический супермаркет, на полках которого разложены дворцы и парки, мельницы и мостики, луга и скалы, пляжи и пороги

На выходные — недалеко от Киева, чтобы искупаться, погулять в красивых местах, пофотографировать, и чтобы народу не как сельдей в бочке. Традиционный летний запрос столичной семьи. И река Рось — отличный ответ на него. От столицы мы отдалимся на каких-то 100–150 км, а впечатлений получим немало.

Итак, едем по Одесской трассе, заезжаем в Белую Церковь, минуем дендропарк "Александрия" (сюда мы скоро вернёмся) и покидаем город по Сквирскому шоссе. По дороге к истокам Роси мы исследуем её крупнейший приток — Раставицу. Это ей Иван Нечуй-Левицкий посвятил в романе "Микола Джеря" абзац, который школьники заучивали на память: "Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Раставиця…".

Вдоль Раставицы

Раставица и правда небольшая, для купания подходит разве что на водохранилищах, а для байдарок — только весной, но мы едем сюда не за этим. Изюминка реки — архитектура.

Раставица встречает нас в селе Шамраевка. Сразу за мостом — водяная мельница (1907 г.) и изящная в своей простоте Спиридоновская церковь (1841 г.). Она построена на средства графини Александры Браницкой, которой посвящён белоцерковский парк "Александрия". На закате лет графиня дала обет построить 12 храмов, церковь в Шамраевке — один из них.

Переедем Раставицу обратно и свернём налево, в село Руда. Костёл Антония Падуанского напоминает о временах, когда тут жила большая польская община. Сейчас римо-католиков почти не осталось, и костёл заброшен. Ещё один костёл, Святого Исидора, сохранился в соседнем селе Безпечная. Храм стоит на сельском кладбище и в окружении польских надгробий выглядит как уголок Западной Украины.

Продолжаем движение вверх по течению Раставицы. Через Таборов дорога приводит нас в Чубинцы, где около дамбы стоят две старинные мельницы. Ажурная кирпичная кладка, кованые вензеля, декоративные башенки на фронтонах — такой была промышленная архитектура столетие назад. Кажется, что это маленькие замки или царские охотничьи домики, а не мукомольные предприятия.

Прямо по курсу виднеются купола церкви — это храм Святого Евгения в соседнем селе Буки. Туристы едут сюда в резиденцию современных аграрных магнатов и политиков Сусловых. Если Межигорье или Сухолучье стали доступными для общественности лишь после изгнания оттуда хозяина, то Сусловы уже много лет водят экскурсии по своим владениям. Памятник жабе, мокрый мост через Раставицу, зоопарк, ажурные беседки, золочёные грифоны — эклектика на любителя, но увидеть стоит.

Мельница в Паволочи интересна и снаружи, и внутри

После визита к Сусловым большинство туристов покидают Буки. Но только не мы. Ведь в стороне от вопиющей роскоши, выше по течению Раставицы тихо умирает настоящая жемчужина промышленной архитектуры: трёхэтажная водяная мельница. Её построил местный магнат Абрамович в 1854 г. — мельниц такого солидного возраста в Украине почти не осталось. По красоте и количеству сохранившихся артефактов это одна из самых интересных мельниц Центральной Украины. Если удастся забраться внутрь через окно (двери заперты), мы увидим немецкие механизмы, жернова, коробы для муки и прочие мукомольные артефакты.

Через Малые Ерчики попадаем на трассу Р18 и въезжаем на Житомирщину. Мельница в селе Строков стоит прямо у обочины трассы. Для красивого кадра спуститесь к реке — здесь вода льётся с плотины по гранитным валунам. Красивые виды на Раставицу открываются с холма слева от дороги на выезде из Строкова.

В селе Парипсы сворачиваем под острым углом налево в Паволочь. Здешняя мельница (1863 г.) понравится фотографам: деревянные балки, толстенные стены и куски мешковины выглядят очень атмосферно. Из окон открывается пасторальный пейзаж: церковь, домики, луг с пасущимися конями и коровами.

Любителям хороших дорог следующую часть маршрута лучше пропустить и отправиться сразу в Ружин через Сквиру. Ну а любители истории медленно прыгают по колдобинам в направлении села Андрушки, а около Макаровки сворачивают налево.

Село Верховня — место, известное благодаря Оноре де Бальзаку, который после затяжного "романа в письмах" женился на хозяйке здешней усадьбы Эвелине Ганской. Сохранился дворец, в котором можно увидеть предметы интерьера бальзаковских времён, часовня-усыпальница Ганских и два флигеля для прислуги. А вот усадебный парк утратил былую роскошь.

В селе Карабчиев автомобильные мучения заканчиваются: до Ружина ведёт хороший асфальт. Но не спешите разгоняться: слева недалеко от трассы приютились две мельницы. В одной из них сохранились жернова и коробы для муки. Если углубиться в село, увидим деревянную церковь Иоанна Богослова (1836 г.).

Очень фотогенична и мельница в Ягнятине. Перед ней на правом берегу стоит ещё и старинная маслобойня ("олійня"). За ягнятинской мельницей Раставица воображает себя горной рекой. Русло — сплошной каменный порог, берега — отвесные скалы. Выглядит красиво.

В Верховне жил Оноре де Бальзак со своей супругой Эвелиной Ганской

Ружин некогда был еврейским городком, о чём напоминает киркут около районной больницы. Обратите внимание на надгробные камни-мацевы необычной формы. Около автовокзала стоит костёл Пресвятого Тела и Крови Иисуса Христа (1815 г.), рядом — мельница (1920-е). Если же вы въезжаете в Ружин со стороны Сквиры, у границы города есть красивая полянка на Раставице, где можно устроить привал. Ориентир — бетонная стела с надписью "Ружин".

Филиал Болгарии

Но перейдём к главной героине нашего маршрута — речке Рось. Для этого из Ружина берём курс на соседний райцентр Погребище (Винницкая обл.). Рось в этих местах узка и невзрачна: там, где нет водохранилищ, вы её и не заметите. Но мы опять-таки за архитектурой.

В селе Спичинцы неподалёку от Погребища сохранился дворец Собанских-Тышкевичей во французском стиле с парком. Фамилия польских магнатов Собанских туристам знакома: это от неё произошли Сабанские казармы и Сабанский переулок в Одессе.

Вернёмся в Погребище, проедем чуть в сторону Ружина и свернём направо — в село Круподеринцы. Здесь Рось образует водохранилище, на его левом берегу высятся скалы, вдоль которых змейкой вьётся автомобильная грунтовка — выглядит красиво и фотогенично.

Но главное в Круподеринцах — не скалы, а большой храм в необычном для украинских сёл византийском стиле. Церковь Рождества Богородицы появилась тут в 1901 г. благодаря графу Николаю Игнатьеву, видному дипломату XIX в. После русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он участвовал в переговорах с турками, которые закончились подписанием Сан-Стефанского договора, давшего болгарам путь к восстановлению государственности. Церковь граф построил по образцу храма Александра Невского в Софии. Болгары чтят Игнатьева: в Софии его именем названа улица, а на храме в Круподеринцах висит благодарственная доска.

Сохранился и усадебный дом графа, сейчас в нём школа. А на Роси чуть ниже храма стоит мельница (1896 г.). Как и в Буках, внутри хорошо сохранились интерьеры: деревянные лестницы и перекрытия, механизмы, ёмкости для муки.

В соседние с Круподеринцами Юнашки придётся ехать грунтовками по холмам. Но здесь красиво: на западной окраине села расположена мельничная плотина с деревянными перекрытиями, а рядом высится отвесная скала. Сама мельница почти разрушена.

Водяные мельницы есть и ниже по течению: в Дзюнькове, Збаржевке, Погребах, Зрайках; старинные храмы — в Кошеве и Мармулиевке. Но дороги не порадуют.

Коробы для муки и жернова можно увидеть в мельнице Карабчиева

К Белой Церкви

В райцентре Володарка Рось будто подменяют — река становится широкой и пригодной для купания. Отсюда начинаются водные маршруты: от Володарки до Днепра Рось насчитывает почти 300 байдарочных км (см. "Водные маршруты").

За селом Логвин на реке расположены базы отдыха, здесь есть места для купания. На другом берегу — село Березна с деревянной церковью Рождества Богородицы (1890 г.), остатками имения помещиков Подгорских и водяной мельницей на притоке Роси Березанке.

Далее по курсу — одна из главных изюминок Роси, комплекс водяных мельниц в сёлах Городище-Пустоваровское и Щербаки. Сёла относятся к разным районам — Володарскому и Белоцерковскому и делят энергию речной воды пополам. Точнее, делили: мельница на левом берегу переведена на электричество, правая служит жилым домом, о чём говорят спутниковые тарелки на окнах.

По плотине между мельницами в Городище-Пустоваровском проходит автомобильная дорога, которую в высокую воду заливает. Для половодья предусмотрен пешеходный мостик — железная подвесная конструкция. Всё это выглядит красиво, вот только на фото весь комплекс помещается плохо, спасёт лишь мастерство склейки панорам.

Едем дальше в сторону Белой Церкви. С горки на левом берегу симпатично выглядит остров между сёлами Городище и Пилипча, через который проходит автомобильный мост. На острове стоит памятный камень Константину Паустовскому: в юности поэт гостил здесь у дяди и упоминал Городище в своих произведениях.

В Пилипче начинается большое водохранилище с обрывистыми скальными берегами. Здесь же в Рось впадает Раставица. Водохранилище заканчивается плотиной в селе Глыбочка. Около правого берега вода с плотины спускается по камням, образуя красивый водопад. Проход и проезд по плотине запрещены.

За Глыбочкой поворот налево приведёт к Белоцерковскому карьеру. В этом огромном котловане ведут добычу гранита. На другой берег около карьера на машине не переедешь, а вот пешком в село Чмыревка можно попасть по железному подвесному мостику. Мостик высокий, а острых ощущений добавит решётчатый пол, через который видно реку внизу.

Дендропарк "Александрия" в представлении не нуждается. Не поленитесь дойти до Палиевой горы, с которой открывается романтический вид на Рось. Для этого нужно отдалиться от реки и пройти через административные корпуса дендропарка.

Железный подвесной мостик в Чмыревке подарит острые ощущения

В Белую Церковь обычно едут только ради "Александрии". Мы же советуем прогуляться вдоль Роси в районе Центрального моста и Соборной площади. Здесь сосредоточены городские достопримечательности: храм Георгия Победоносца (та самая белая церковь, с которой начинался город), памятник основателю города Ярославу Мудрому, костёл Иоанна Богослова, зимний дворец Браницких. Выше по течению от моста — городской пляж с редким для Роси песчаным покрытием и пристанью прогулочного кораблика "Юрьев". Ниже — водяная мельница и пешеходный мост-плотина, с которого открывается патриархальный вид на церковь Марии Магдалины и частные дома правого берега.

Вид сверху

Переедем Рось по таращанскому мосту и направимся на восток по трассе Р04. По пути заглянем в Шкаровку, где выделяется ярко-жёлтая деревянная церковь Сошествия Святого Духа (XVIII в.).

С моста Одесской трассы на Рось смотреть не будем: рекам редко везёт красиво выглядеть с автомобильных мостов на важных магистралях, и Рось не исключение.

Если главная цель — искупаться, к Роси лучше подъезжать с левого берега, через село Томиловка. В уик-энд отдыхающих будет много, но луга тут просторные и места хватит всем. До села Остров вдоль левого берега идёт автомобильная грунтовка. А за дачными участками расположено древнее городище X–XII вв. — большая круглая площадь, огороженная земляными валами. Напротив села Остров посреди луга нагромождение камней с деревьями — выглядит красиво и слегка по-японски.

За архитектурой — на правый берег, по трассе Р04. Сворачиваем налево в Пугачёвку и попадаем к очередной полуразрушенной мельнице. За её плотиной есть два деревянных мостика: через пересохший мельничный канал и через основное течение. Местные водители умудряются проезжать по хлипким конструкциям на машинах, но лучше прогуляться пешком. Перед мостиком в Рось впадает её левый приток Узинка.

Едем дальше по Р04 и на круговой развязке сворачиваем налево, вглубь села Остров. Деревянный храм Архистратига Михаила (1740 г.) — важный архитектурный памятник Киевщины. Около небесно-голубой церкви есть колодец — вода в нём если не святая, то уж точно очень вкусная.

В Острове есть два пешеходных моста на левый берег: бетонный около церкви и деревянный выше по течению. Последний выглядит фотогенично и пасторально из-за своей изогнутой формы, стоящих рядом лодок и пасущихся коров.

С Марьиного утёса открывается вид на долину Роси

За Островом прямо у берега Роси не пропустите красивейшее место — Ракитнянский гранитный карьер. С берега он совершенно непримечателен — просто земляной вал, поросший деревьями. Но если взобраться на этот вал и пройти вглубь, взору открывается потрясающая картина. Далеко внизу, под отвесными обрывами гранитных скал искрится озеро пронзительно голубого цвета. Оно расположено гораздо ниже уровня Роси, оттого и неприметно с берега.

Мельница в селе Синява (1904 г.) после недавнего ремонта мало похожа на себя "в молодости" — теперь это отельно-ресторанный комплекс "Старий млин". А вот Николаевская церковь сохранилась хорошо, это один из старейших деревянных храмов Киевщины.

Угрюмая полуразрушенная мельница в Бушево напоминает замок с привидениями. Рядом разбившаяся на рукава Рось шумит на остатках мельничной кладки.

Продолжаем движение вдоль правого берега Роси через Бовкун и Синицу. Сразу за селом Бородани оставляем авто на обочине и подходим через рощу ближе к реке. Это — Марьин утёс, с которого открывается красивейший вид на долину реки — десятки километров сёл, полей и лесов.

На выезде из села Дыбинцы, на пляже базы отдыха "Гончарі" есть необычный объект — разводной наплавной мост через Рось. Он может пересекать реку, а может отводиться в сторону и стоять параллельно берегу. Но в любом случае он проходим для лодок: по центру конструкции есть арка.

От Богуслава до Корсуня

Богуслав — тот самый редкий случай, когда река красиво выглядит с моста: если смотреть вниз по течению, кажется, что находишься в восточном горном ауле. Речь идёт о левом рукаве Роси. Правый рукав — это деривационный канал Богуславской ГЭС, по которому вода отводится на турбины. Между рукавами — скалистый остров, на котором находятся автовокзал и памятник самой знаменитой жительнице города — Марусе Богуславке. "Коллега" более раскрученной Роксоланы, Маруся стала одной из жён турецкого султана, добыла ключи от темницы и освободила более 700 пленных казаков.

По улице Николаевской покидаем Богуслав и въезжаем в соседнее село Хохитва. Когда-то на здешнем речном пороге организовывались соревнования по гребному слалому на каяках, байдарках и катамаранах. Но в последнее время они не проводятся из-за нестабильного уровня воды в Роси, зарегулированной плотинами ГЭС. Спуститься к порогу можно, свернув влево к реке около небольшой трансформаторной будки.

Усадьба Лопухиных-Демидовых гармонично вписалась в речной ландшафт

Дальше начинается очень живописный участок реки, но его лучше смотреть с борта байдарки. А на машине мы медленно поедем по старой брусчатке в Стеблев. Здесь работает Дом-музей Нечуй-Левицкого, но прежде всего посёлок интересен гранитными скалами на Роси. Стеблевское водохранилище можно увидеть около музея, но самый красивый вид открывается с плотины Стеблевской ГЭС. Саму плотину лучше всего фотографировать с высоченной скалы на левом берегу.

Корсунские "шумы"

Корсунь-Шевченковский достоин даже отдельного визита: Рось тут, пожалуй, самая живописная. Гостей встречает бронзовый витязь с копьём, стоящий на красивом каменном острове. Это Росич, герой древних былин и сказаний. За плотиной Корсунской ГЭС Рось входит в парк усадьбы Лопухиных-Демидовых (1782 г.).

Если основные красоты "Александрии" созданы человеком, то в корсунском парке главная героиня — сама Рось. Река разбивается на несколько рукавов, струится по каменным порогам, проходит мимо горы Янталка с гротом. Архитектура гармонично дополняет природу: на скалах высится дворец Лопухиных-Демидовых в восточном стиле, въездные ворота стилизованы под Средневековье, на аллеях стоят парковые скульптуры, а через речные рукава переброшены бетонные и подвесные мостики.

На площадке прямо у дворца выставлены танки, пушки, самолёт и другая боевая техника. Это Музей Корсунь-Шевченковской операции 1944 г., в ходе которой Черкасчину освобождали от нацистов.

Когда рукава Роси сливаются воедино, начинается каскад порогов, которые здесь называют "шумами". Самый бурный и живописный из них — Четвёртые шумы. По правому берегу к нему можно пройти из парка или проехать из села Карашина. По левому — проехать через центр города, свернув с главной улицы направо около районной больницы. Во втором случае мы увидим ещё и затопленный гранитный карьер Тартак.

За порогом на скалистом правом берегу белеет симпатичный домик метеостанции. На ней отмечены уровни пиковых паводков разных лет — оказывается, Рось может быть коварной.

На пороге реки в селе Хохитва устраивали соревнования

Дельта Роси

Из Корсуня отправляемся по дороге Т2403, с которой в селе Набутов сворачиваем налево на Нетребку и Сахновку. Рось здесь наконец вырывается из каменного плена на широкие заливные луга, при этом сильно сужаясь. Достопримечательностей тут нет, зато река хорошо подходит для купания.

В селе Межирич, получившем название от междуречья Роси и её притока Росавы, около трассы Р10 стоит небольшая каменная пирамида. Это памятник мелиораторам, которые осушили болотистые берега Роси, освободив крестьянам новые земли для сельского хозяйства. Монумент поставили в 1914 г., изначально его венчал двуглавый орёл, но сейчас гербовая птица пропала.

Приближаясь к Днепру, Рось постепенно расширяется, "населёнка" отступает от берегов. Начинается дельта Роси — одно из самых живописных мест Приднепровья. Деление на Днепр и Рось в этих местах очень условное: даже по карте не поймёшь, где кончается одна река и начинается другая, а уж в реальности хитросплетение лабиринтов и островов запутывает окончательно.

Конечно же, лучше всего исследовать эти места с лодки. Найти плавсредство можно в селе Крещатик, которое служит курортом для жителей Черкасс. Острова в дельте Роси изобилуют неглубокими песчаными косами, идеально подходящими для детского купания.