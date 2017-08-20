Магия хай-тек. Как в городке Верховина прошлое встретилось с будущим

В гуцульском городке Верховина мольфары вызывают солнце, которое питает led-лампы фонарей. А в водопаде вручную вымачивают овечью шерсть, из которой ткут одеяла для коттеджей с Wi-Fi

Под карпатской горой, возле гнезда орла и берлоги медведя стоит небольшая хижина. В этой глуши не встретишь людей. Это место отшельника, где, по рассказам местных жителей, карпатские мольфары раз в году проводят свой двухнедельный пост — обряд очищения от всего плохого, что случилось с ними за год. А заодно питаются силами для свершения добрых дел в следующем году. Делают они это полностью голыми, не потребляя пищи и воды. После обряда очищения, набравшись духовных сил, они могут вернуться в свои дома и ждать встречи с гостями.

Это не отрывок из сборника карпатских легенд. Таким рассказом интригует посетителей экскурсовод Музея гуцульской магии в Верховине. Ведь кроме лыжных спусков и горных рек для рафтинга карпатский край славится магами, колдунами, знахарями и провидцами, которые известны как мольфары.

Среди уникальных экспонатов музея — магические артефакты самого известного мольфара современности Михаила Нечая. С помощью этих предметов он мог излечить недуги, разогнать тучи, наладить личную жизнь и карьеру. Гуцульская магия не имеет ничего общего с колдовством Центральной Украины, поскольку происходит из римской культуры. Здесь не встретишь ведьм и колдунов, чертей. Главные орудия знахаря — громовой чапелык, гадяча палыця, осиновый крест.

Громовой чапелык — это самодельный нож, который мольфар изготовляет на Рождество из сломанной косы в её первый покос. Этот атрибут находится в постоянном телесном контакте со знахарем. Если его потерять, он найдёт путь к хозяину. Без него тот потеряет свои сверхспособности.

Гадяча палыця — длинная палка, с помощью которой мольфару удалось разделить змею и поедаемую ею лягушку, оставив в живых оба существа. Это любая палка, которая попадётся под руку.

Обладая такими артефактами, Нечай разгонял тучи и вызывал солнце со сцены перед многотысячной аудиторией на фестивале "Червона Рута" в 1989 году, будучи официально приглашённым для этих целей.



ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. В Карпатах внедряют энергоэффективные технологии



СВЯТО МЕСТО. Известные экскурсионные маршруты всегда полны туристов



НЕ ПРИКАСАТЬСЯ. Большинство экспонатов Музея гуцульской магии обладает магическими свойствами



ЧЁРНЫЙ ЧЕРЕМОШ. Река подходит и для рафтинга, и для семейного отдыха



НА СВОИХ ЧЕТЫРЁХ. Часовая экскурсия на лошади в горы стоит от 120 грн



ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Овечью шерсть вымачивают вручную в карпатских водопадах



ХИЖИНА ОТШЕЛЬНИКА. Так выглядит место, где карпатские мольфары проводят ежегодный обряд очищения



МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ. Лижныки и охотничьи трофеи украшают практически каждый дом

Местные жители уверяют, что сейчас в Карпатах развелось много шарлатанов, которые выдают себя за мольфаров. Главное отличие: настоящий целитель никогда не скажет, что обладает даром, и никогда не появится в людном месте — они всегда отшельники. Слава о его добрых делах должна распространяться среди людей, они сами находят мага в случае крайней необходимости.

А вот целебные растения собирают не только чародеи: в начале лета практически все жители ходят за ними в лес и сушат в том числе на продажу. Верховинский рынок богат травами и зельями, поскольку в силу географических особенностей тут произрастает много видов растений, которые трудно встретить в других регионах: арника, корень калгана, афиновка, чабрец. Местные жители уверяют, что если правильно употреблять травы, можно излечить любой недуг без визита в аптеку.

На подъезде к статуе Лады Терношорской — украинскому Стоунхенд­жу, символу материнства и плодородия — местная жительница вымачивает в воде недавно остриженную овечью шерсть. Своими мускулистыми руками она делает это каждый день, готовя материал для основного местного народного продукта — лижныков. Это необходимо, чтобы избавить шерсть от сильного овечьего запаха, который не нравится покупателям этих карпатских одеял с орнаментом. Подготовка шерсти занимает шесть часов.

Вся эта архаика удивительным образом сочетается с достижениями XXI века. Центральную дорогу села Яворов с идеальным асфальтом украшают led-фонари на солнечных батареях. Новенькие коттеджи для туристов оборудованы Wi-Fi и доступны в booking.com. При этом почти в каждом дворе висит местное достояние — лижныки из овечьей шерсти.

Несмотря на все эти изюминки, Верховина ещё не так плотно заселена туристами, как, например, Яремче. Считалось, что ездить сюда не­удобно из-за плохого качества дорог. Но сейчас трассу, которая формирует туристический маршрут "Золотое кольцо Карпат" и объединяет Коломыю, Косов, Верховину, Микулычин и Яремче, почти полностью отремонтировали. Двухместный номер в верховинском коттедже летом стоит от 200 грн, "полуторный" лижнык ручной работы в Яворове обойдётся в 450 грн, двуспальный можно сторговать за 750 грн.