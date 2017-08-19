Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Ивано-Франковска

Использовать Ивано-Франковск только как перевалочный пункт по пути в Карпаты совершенно несправедливо: и в самом городе, и в его окрестностях есть на что посмотреть

Езуполь

Интересное местечко с традиционным западноукраинским набором памятников. Есть крайне испоганенная евроремонтами деревянная Николаевская церковь (1888), дворец Дедушицких (ХІХ в., сейчас санаторий), доминиканский Успенский костёл с фрагментарно сохранёнными фресками (XVII в., проект известного львовского зодчего Павла Римлянина). Занимательна и легенда о происхождении названия посёлка. Якобы Якуб Потоцкий убегал от татар и его лошадь никак не могла выскочить на высокий берег Днестра, пока воевода не воскликнул в сердцах "Езус-Мария!" Так на месте села Чешибесы возник городок Езуполь, а на противоположном берегу Днестра — Мариямполь. Жаль, что моста туда нет — в Мариямполе сохранились фрагменты замка (XVII в.), капуцинский монастырь (сейчас тюрьма) и греко-католическая Воздвиженская церковь (1930-е). В советские годы идеологически неверное название Езуполь заменили на Жовтень.

Как добраться: по трассе Н09 в направлении Галича, за селом Тязев направо.

GPS: 49°02'34.5"N 24°47'03.9"E

Ямница

Деревянные церкви Прикарпатья преимущественно архаичны по своему виду, даже если строились не так давно. Николаевская церковь (1932) в Ямнице — нечастый пример того, что даже в таком традиционном зодчестве возможен прогресс. Именитый львовский архитектор Лев Левинский и храм сделал выше обычного, и окна побольше, и открытые арочные галереи добавил. Искать храм долго не придётся — он стоит у самой трассы. Кстати, именно эта церковь была первой в области, вернувшейся из московского православия в греко-католицизм — переход произошёл в октябре 1989 г.

Как добраться: по трассе Н09, храм стоит у дороги

GPS: 48°59'33.9"N 24°42'26.0"E

Тысменица

Соседний с Ивано-Франковском райцентр — столица украинского скорнячества. Первая фабрика меховых изделий заработала тут ещё в 1891 г. Тысячи невинных зверьков умирают ежегодно в муках, чтобы не самые сознательные дамочки прикупили себе шубы. 10 миллионов шкурок в год — объёмы только одной мехофабрики "Тысменица", а ведь в городке есть и другие подобные предприятия. В Тысменице даже футбольный клуб — и тот "Хутровик", а уж салоны мехов и шуб — на каждом шагу. Есть большие и пафосные магазины, есть лавчонки в гаражах частного сектора. Те, кому шуба не нужна, могут осмотреть деревянную Рождественскую церковь (1732–1736, добираться по ул. Монастырской, которая плавно перетекает в ул. Вольную) и погулять по центру города, удивившись мемориальной доске Якобу Фрейду, отцу того самого Зигмунда Фрейда. Этот тысменицкий жизнерадостный хасид торговал шерстью и трижды был женат. От последней жены, Амалии Натансон, рождённой в Бродах под Львовом и воспитанной в Одессе, у него и родился будущий основатель психоанализа. Правда, случилось это уже в чешском городе Пршиборе, тогдашнем Фрайберге.

Как добраться: по трассе Н18 в направлении Черновцов.

GPS: 48°54'25.0"N 24°51'08.9"E

Угринов

С полей около Угринова весь Ивано-Франковск виден как на ладони. Можно рассмотреть башню ратуши, массивный кафедральный собор и купола на колокольнях армянской церкви. На старом кладбище неподалёку от церкви-новостроя стоит модернистский костёл (первая треть ХХ в.). Несмотря на крохотные размеры, храм кажется больше благодаря просто-таки готическому устремлению ввысь и высокой крыше. Рядом — деревянная колокольня несуществующей уже церкви Св. Михаила. Какое-то время костёл использовали как церковь, но сейчас он снова стал не нужен и скромно отошёл на второй план за высокие деревья.

Как добраться: по ул. Галицкой и Калушскому шоссе в направлении Калуша. За перечёркнутым знаком "Ивано-Франковск" — направо в глубину Угринова. Главный ориентир — новая церковь, около неё — направо. До храма старого от храма нового — не более 150 м на восток.

GPS: 48°57'32.9"N 24°41'23.3"E

Волчинец

Едешь-едешь по франковской ул. Волчинецкой среди высоток и торговых центров микрорайона Каскад и не замечаешь, когда город становится пригородом Волчинец. Мы остановимся в его центре у сельского совета в аккуратном зелёном домике. Напротив — деревянный храм архангела Михаила (1860–1861). На одной из стен висят старые кресты из храма. Стены — в гонтовой чешуе. А ведь ещё несколько лет назад весь храм, словно кастрюля, был покрыт жестью. Пусть изредка, но есть движение к истинно народным традициям в сакральной архитектуре. Рядом с сельсоветом и церковью на развилке стоит памятник Тарасу Шевченко. Его установили в 1911 г. вопреки запрету властей, а потому тайком и ночью.

Как добраться: по ул. Волчинецкой до перекрёстка с улицами Шевченко и Гаевой.

GPS: 48°57'05.2"N 24°44'55.2"E

Волчинецкие горы

К северу от Волчинца поднимается скалистый белоснежный Волчинецкий холм (около 350 м), который местные называют просто Стенка. Ещё лет 60 назад тут в гипсовых карьерах добывали известняк и алебастр. У подножия горы сливаются в одну реку Быстрица Солотвинская и Быстрица Надворнянская. В последнюю за несколько сот метров до того впадает речка Ворона. Виды со Стенки — только на новые кварталы Ивано-Франковска, но зато тут всё ещё растут лекарственные и краснокнижные растения. Рядом — полигон для мотокросса. Лес за Волчинцом, который тянется аж до села Побережье, — любимое место горожан для похода за грибами или велопрогулок. Это заповедник Козакова долина. Безлесная часть холмов между сёлами Волчинец и Подпечеры — природный заповедник Волчинецкие горы.

Как добраться: от центра Волчинца по ул. Волчинецкой через мост на гору. Уже на холме слева от трассы начнётся 20-километровая велосипедная трасса по лесу. На её маршруте обустроены велосипедные трамплины для спортсменов.

GPS: 48°57'33.5"N 24°45'01.8"E

Подлесье

Подлесье когда-то было Пациковым. Деревянная Вознесенская церковь (1867) стоит на месте своих деревянных же предшественниц. А её правопреемница — через дорогу — огромная и каменная (2010). Про старушку потому немного позабыли, и крест на куполе перекосило — не то от обиды, не то от ветра. Отличие церкви в Подлесье от сотен деревянных коллег в Прикарпатье — в пристроенной к храму восьмигранной каменной часовне, у которой стоит статуя грустной мадонны. Долгие годы она была серой, как камень, но сейчас её раскрасили — в традициях античной Греции.

Как добраться: по трассе Н09 в направлении Богородчан, за Драгомирчанами направо на мост через Быстрицу Солотвинскую (трасса Н10). Первый съезд в село лучше пропустить — дорога туда совсем плохая. Повернув на втором съезде в село, едем по ул. Шевченко, затем на четвёртом повороте сворачиваем направо (ул. Франко), далее налево по ул. Тихой.

GPS: 48°54'02.9"N 24°37'35.6"E

Подпечеры

Местные жители называют село на свой манер — Подпечары. На 2,5 тыс. селян тут три храма: один деревянный (Рождества Христового, 1872) и два гигантских высоченных новых. Название села — от известняковых пещер на его околице. По легендам, местные жители прятались там от татарских набегов. В ХХ в. гроты служили убежищем от бомбардировок Второй мировой. Вход в более крупную пещеру когда-то закрывали металлические двери, но сейчас их нет, ходи не хочу. Местные особо не хотят, разве что скидывают здесь мусор.

Как добраться: по шоссе Н18 в направлении Тысменицы, у ресторана Villa Park — налево.

GPS: 48°55'43.7"N 24°48'07.7"E

Лысец

Интересная модернистская церковь стоит у самой дороги неподалёку от центра посёлка. Построен храм в 1920 г., отремонтирован в 2011 г. Это нечастый пример архитектуры модерна в греко-католическом храме. Армянский Успенский костёл (1854) за сквером чуть поодаль — напоминание о тех временах, когда в местечке проживала большая армянская община. В ХІХ в. храм толерантно делили между собой армяне и местные римо-католики. Образ Лысецкой богоматери считался чудотворным, поклониться иконе ежегодно стекались тысячи паломников. Сейчас Мадонна из Лысца украшает собой костёл в польском городе Гливицы. После Второй мировой обезбашенный храм превратили в поселковый кинотеатр. Башню-колокольню восстановили на костёле уже в ХХІ в. Памятник Кобзарю (2011) в Лысце тоже неканоничный: босой и энергичный Тарас Григорьевич очень напоминает самбиста на татами.

Как добраться: по шоссе Н09 в направлении Богородчан.

GPS: 48°52'07.8"N 24°36'23.6"E

Крыивка УПА возле Клубовцев

В урочище Провал в лесу за 750 м от села Клубовцы в 2012 г. отреставрировали схрон Украинской повстанческой армии. 13 марта 1951 г. от рук энкавэдэшников тут погибли восемь повстанцев. Старшему было 29 лет, младшему — всего 18. К схрону от центра села ведут указатели, их достаточно много. Последний находится за деревянной Покровской церковью (1906), у кладбища. Машину придётся оставить тут, если только у вас не вездеход, умеющий ездить по лесному бездорожью. До схрона от кладбища — не более 10 минут прогулки лесной тропинкой.

Как добраться: по трассе Н18, в центре села Клубовка у насыпной могилы-кенотафа борцам за свободу Украины — направо по чёрно-красному знаку, далее до деревянной церкви на холме.

GPS: 48°54'25.0"N 24°54'60.0"E