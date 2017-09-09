Жернова истории. Что скрывает сатановская мельница

Фокус побывал на сатановской мельнице, где всё до сих пор по старинке: днём вода крутит колёса, а ночью русалки, черти и водяные устраивают свои шабаши

Сегодня действующая водяная мельница — диво дивное. Даже чудом сохранившиеся мельницы часто водяными не назовёшь: механизмы давно крутит не вода, а электричество. От большинства же остались только полуразрушенные корпуса, печально взирающие на мир провалами выбитых окон.

Мельница в посёлке Сатанов вызывает двойной интерес. Мало того, что она последняя из уцелевших в Хмельницкой области, так еще и "сатановская".

Последнее немаловажно. Общеизвестно, что водяные мельницы — излюбленная штаб-квартира нечисти. Вспомните классический мультик "Как казаки на свадьбе гуляли", там всё показано. А если на обычных мельницах творится чёрт знает что, то шабаши на сатановской заткнут за пояс знаменитую вечеринку Хомы Брута с панночкой и Вием.

Сегодня действующая водяная мельница — диво дивное. Даже чудом сохранившиеся мельницы часто водяными не назовёшь: механизмы давно крутит не вода, а электричество

Предания утверждают, что до 1970-х в Сатанове стояло австрийское, ещё "цисарских" времён оборудование. Оно, мол, давало такой мелкий и качественный помол, что подоляне этой муки и не видели вовсе. Вся продукция тут же увозилась в Москву, где из сатановской муки пекли булочки для Брежнева и членов Политбюро. Позже "цисарские" машины якобы вывезли, а взамен прислали советские, но тоже антикварные, выпущенные в 1928 году в Нижнем Новгороде на заводе им. Воровского, акционерного товарищества "Мельстрой".

Оборудование хоть и старое, но хорошее. "Наша мука даст фору любой магазинной, — хвастается мельник Игорь Новосилецкий. — Магазинная мука, конечно, белее нашей, и тесто получается красивое, особенно на вареники. Но опытные хозяйки используют исключительно нашу. Из неё выпечка в разы вкуснее".

На мельнице также дробят крупы, очищают гречку от шелухи и "дерут" зерно на корм для скота. Так что заказов хватает.

От житейских мукомольно-технических подробностей как бы невзначай переводим разговор на главное — а как тут у вас с чертовщиной? Кто собирается, в каком количестве, каков распорядок шабашей? Мельник только смеётся и головой отрицательно качает. Ничего, говорит, такого нет и не было. Но мы ему не верим: никак своих покрывает! Известно же, что все мельники с чёртом на короткой ноге.

Идём искать независимых свидетелей. Весьма кстати рядом обнаружился рыбак. У его ног стояла пластиковая пол-литруха из-под колы, наполненная явно другой жидкостью. Наполовину опустошённый сосуд внушал оптимизм: рыбак уже дошёл до стадии "а поговорить?".

— Чорти? — удивился Петро (так звали рыбака). — Які, в дупу, чорти? Нема тут ніяких чортів! I русалок теж нема!

Но заметив кислое выражение лица у собеседника, тут же исправился.

— Вже нема, а раніше повно — і чорти, і водяники, і русалки. Все було!

— А де ж ділися?

Вопрос поставил собеседника в тупик. Чтобы заполнить паузу, он достал бутылочку, сделал несколько глотков. Вдруг лицо рыбака озарила счастливая улыбка человека, постигшего дзен:

— То всьо погранічніки винуваті! Тут же кордон був, граніца на замку. Бува, вилізе нечисть, гріється у світлі Місяця, чорти до русалок залицяються... Красота та ідилія! Русалки, кажуть, дуже любили сісти на прикордонний знак та коси розчісувати. Він досі єсть, отам коло греблі побачите — пірамідка така з бетону. Кордон якраз по її центру проходив. Розтрикляті ж "карацупи" думають, що то шпіони чи диверсанти Пілсудського, і давай палити зо своїх трьохлінєйок.

У Игоря Новосилецкого редкая профессия — оператор водяной мельницы

Тут дядько Петро шмыгнул носом, наверное, расстрелянные русалки встали перед его глазами, отхлебнул из заветной бутылочки и продолжил:

— Оно, конєчно, нєчість, її тіко сєрєбряною пульой взяти можна. Але й простою — теж дуже больно, хоч і не смєртєльно. Врешті така жизнь їм остогидла і вони перекочували у більш дикі місця. З тої пори так і не повернулися.

Опять отхлебнув, собеседник вспомнил ещё один случай из жизни мельничной нечисти.

— Один водяник здуру рішив берегом прогулятися. Вони, ті бісові водяники, у воді непереможні — ніц йому не зробиш. А на суші — немічні, як маленькі діти. От його погранци й скрутили. Раді, нагороду прєдвкушають — шпійона ж упіймали! Запхали того водяника до підвалу, а ранком на допрос повели. Вивели його на сонечко, а він — хлюп, та на ковбаню перетворився. Погранічнік-конвоїр добре що в сапогах був, то у нього все в сапоги стєкло, а то встидно було б.

Увидев на лице собеседника откровенное недоверие, рыбак применил убийственный аргумент:

— Так і було! Бабуня розповідали!

Сфотографироваться на прощанье Петро отказался: мол, Фокус — солидный журнал, а он не при параде и небритый.

Сложно сказать, насколько правдивым было всё вышесказанное, но бетонная пограничная пирамидка действительно оказалась на своём месте. Правда, без русалки.

Но сказки сказками, а первое письменное упоминание о сатановских мельницах тоже связано с весьма тёмной историей. 30 июня 1713 года в городской магистратской книге сделали большую запись, посвящённую скандальному судебному разбирательству.

Суть дела вкратце: ещё "за турок" (Сатанов был под властью осман с 1676-го по 1699 годы) жительница соседнего села Товстого некая Настасия, вдова ротмистра Григорашка, приехала на мельницу смолоть зерна. Ждать пришлось долго, и она отослала внучку в лавку купить хлеба. Девочка ушла и пропала.



СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

Такие таблички висели на пограничной пирамидке посреди Збруча,

которая сейчас едва просматривается за водорослями





МУЗЕЙНАЯ ГИДРОТЕХНИКА

Уровень воды на мельничной плотине регулирует деревянный шлюз





ОБЪЕКТ ИНТЕРЕСА

Сатановский замок известен среди туристов больше,

чем мельница





КЛАДКА НА ВЕКА

Мельничная дамба построена в XVIII веке. Она не насыпанная, как обычно,

а сложена из камня





ТЕМНО И СТРАШНО

Нижний ярус мельницы — готовая декорация для фильмов ужасов





ВОДЯНОЙ РУБЕЖ

Река Збруч веками служила государственной границей,

но теперь "разжалована" до административной

Спустя годы вдова, ссылаясь на свидетельства мещанки Елены Салийки, обвинила в похищении ребёнка некоего Якуба Матияша Строита. Тот-де украл девочку, чтобы обменять её в Каменец-Подольском на томящегося в турецкой неволе отца. Запись довольно длинная, с перечислением кучи свидетелей и всплывших по ходу подробностей. В итоге Матияша всё же оправдали, а Салийке за клевету всыпали 50 ударов розгами.

Кроме действующего раритета, в Сатанове есть ещё и заброшенная мельница, на противоположном берегу Збруча. Впрочем, она не вполне сатановская, а относится к селу Калагаровка, которое раньше вообще было заграничным. Две мельницы "сидят" на одной дамбе, так что их можно считать сёстрами.

В 1970-е, когда киловатты стоили сущие копейки, австрийско-польско-тернопольскую соседку перевели на электричество. Но когда в 1990-е цена на электроэнергию резко выросла, мельница вчистую проиграла левобережной конкурентке, сохранившей традиционный водный привод.