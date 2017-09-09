Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Жернова истории. Что скрывает сатановская мельница
Жернова истории. Что скрывает сатановская мельница
Фото: Дмитрий Полюхович, Александр Волков

Жернова истории. Что скрывает сатановская мельница

Фокус побывал на сатановской мельнице, где всё до сих пор по старинке: днём вода крутит колёса, а ночью русалки, черти и водяные устраивают свои шабаши

Дмитрий Полюхович - 09.09.17 115
2500

Сегодня действующая водяная мельница — диво дивное. Даже чудом сохранившиеся мельницы часто водяными не назовёшь: механизмы давно крутит не вода, а электричество. От большинства же остались только полуразрушенные корпуса, печально взирающие на мир провалами выбитых окон.

Мельница в посёлке Сатанов вызывает двойной интерес. Мало того, что она последняя из уцелевших в Хмельницкой области, так еще и "сатановская".

Последнее немаловажно. Общеизвестно, что водяные мельницы — излюбленная штаб-квартира нечисти. Вспомните классический мультик "Как казаки на свадьбе гуляли", там всё показано. А если на обычных мельницах творится чёрт знает что, то шабаши на сатановской заткнут за пояс знаменитую вечеринку Хомы Брута с панночкой и Вием.

Сегодня действующая водяная мельница — диво дивное. Даже чудом сохранившиеся мельницы часто водяными не назовёшь: механизмы давно крутит не вода, а электричество

Предания утверждают, что до 1970-х в Сатанове стояло австрийское, ещё "цисарских" времён оборудование. Оно, мол, давало такой мелкий и качественный помол, что подоляне этой муки и не видели вовсе. Вся продукция тут же увозилась в Москву, где из сатановской муки пекли булочки для Брежнева и членов Политбюро. Позже "цисарские" машины якобы вывезли, а взамен прислали советские, но тоже антикварные, выпущенные в 1928 году в Нижнем Новгороде на заводе им. Воровского, акционерного товарищества "Мельстрой".

Оборудование хоть и старое, но хорошее. "Наша мука даст фору любой магазинной, — хвастается мельник Игорь Новосилецкий. — Магазинная мука, конечно, белее нашей, и тесто получается красивое, особенно на вареники. Но опытные хозяйки используют исключительно нашу. Из неё выпечка в разы вкуснее".

На мельнице также дробят крупы, очищают гречку от шелухи и "дерут" зерно на корм для скота. Так что заказов хватает.

От житейских мукомольно-технических подробностей как бы невзначай переводим разговор на главное — а как тут у вас с чертовщиной? Кто собирается, в каком количестве, каков распорядок шабашей? Мельник только смеётся и головой отрицательно качает. Ничего, говорит, такого нет и не было. Но мы ему не верим: никак своих покрывает! Известно же, что все мельники с чёртом на короткой ноге.

Идём искать независимых свидетелей. Весьма кстати рядом обнаружился рыбак. У его ног стояла пластиковая пол-литруха из-под колы, наполненная явно другой жидкостью. Наполовину опустошённый сосуд внушал оптимизм: рыбак уже дошёл до стадии "а поговорить?".

— Чорти? — удивился Петро (так звали рыбака). — Які, в дупу, чорти? Нема тут ніяких чортів! I русалок теж нема!

Но заметив кислое выражение лица у собеседника, тут же исправился.

— Вже нема, а раніше повно — і чорти, і водяники, і русалки. Все було!

— А де ж ділися?

Вопрос поставил собеседника в тупик. Чтобы заполнить паузу, он достал бутылочку, сделал несколько глотков. Вдруг лицо рыбака озарила счастливая улыбка человека, постигшего дзен:

— То всьо погранічніки винуваті! Тут же кордон був, граніца на замку. Бува, вилізе нечисть, гріється у світлі Місяця, чорти до русалок залицяються... Красота та ідилія! Русалки, кажуть, дуже любили сісти на прикордонний знак та коси розчісувати. Він досі єсть, отам коло греблі побачите — пірамідка така з бетону. Кордон якраз по її центру проходив. Розтрикляті ж "карацупи" думають, що то шпіони чи диверсанти Пілсудського, і давай палити зо своїх трьохлінєйок.

У Игоря Новосилецкого редкая профессия — оператор водяной мельницы

Тут дядько Петро шмыгнул носом, наверное, расстрелянные русалки встали перед его глазами, отхлебнул из заветной бутылочки и продолжил:

— Оно, конєчно, нєчість, її тіко сєрєбряною пульой взяти можна. Але й простою — теж дуже больно, хоч і не смєртєльно. Врешті така жизнь їм остогидла і вони перекочували у більш дикі місця. З тої пори так і не повернулися.

Опять отхлебнув, собеседник вспомнил ещё один случай из жизни мельничной нечисти.

— Один водяник здуру рішив берегом прогулятися. Вони, ті бісові водяники, у воді непереможні — ніц йому не зробиш. А на суші — немічні, як маленькі діти. От його погранци й скрутили. Раді, нагороду прєдвкушають — шпійона ж упіймали! Запхали того водяника до підвалу, а ранком на допрос повели. Вивели його на сонечко, а він — хлюп, та на ковбаню перетворився. Погранічнік-конвоїр добре що в сапогах був, то у нього все в сапоги стєкло, а то встидно було б.

Увидев на лице собеседника откровенное недоверие, рыбак применил убийственный аргумент:

— Так і було! Бабуня розповідали!

Сфотографироваться на прощанье Петро отказался: мол, Фокус — солидный журнал, а он не при параде и небритый.

Сложно сказать, насколько правдивым было всё вышесказанное, но бетонная пограничная пирамидка действительно оказалась на своём месте. Правда, без русалки.

Но сказки сказками, а первое письменное упоминание о сатановских мельницах тоже связано с весьма тёмной историей. 30 июня 1713 года в городской магистратской книге сделали большую запись, посвящённую скандальному судебному разбирательству.

Суть дела вкратце: ещё "за турок" (Сатанов был под властью осман с 1676-го по 1699 годы) жительница соседнего села Товстого некая Настасия, вдова ротмистра Григорашка, приехала на мельницу смолоть зерна. Ждать пришлось долго, и она отослала внучку в лавку купить хлеба. Девочка ушла и пропала.


  • СЛЕДЫ ПРОШЛОГО
    Такие таблички висели на пограничной пирамидке посреди Збруча,
    которая сейчас едва просматривается за водорослями



  • МУЗЕЙНАЯ ГИДРОТЕХНИКА
    Уровень воды на мельничной плотине регулирует деревянный шлюз



  •  ОБЪЕКТ ИНТЕРЕСА
    Сатановский замок известен среди туристов больше,
    чем мельница



  •  КЛАДКА НА ВЕКА
    Мельничная дамба построена в XVIII веке. Она не насыпанная, как обычно,
    а сложена из камня



  •  ТЕМНО И СТРАШНО
    Нижний ярус мельницы — готовая декорация для фильмов ужасов



  •  ВОДЯНОЙ РУБЕЖ
    Река Збруч веками служила государственной границей,
    но теперь "разжалована" до административной

Спустя годы вдова, ссылаясь на свидетельства мещанки Елены Салийки, обвинила в похищении ребёнка некоего Якуба Матияша Строита. Тот-де украл девочку, чтобы обменять её в Каменец-Подольском на томящегося в турецкой неволе отца. Запись довольно длинная, с перечислением кучи свидетелей и всплывших по ходу подробностей. В итоге Матияша всё же оправдали, а Салийке за клевету всыпали 50 ударов розгами.

Кроме действующего раритета, в Сатанове есть ещё и заброшенная мельница, на противоположном берегу Збруча. Впрочем, она не вполне сатановская, а относится к селу Калагаровка, которое раньше вообще было заграничным. Две мельницы "сидят" на одной дамбе, так что их можно считать сёстрами.

В 1970-е, когда киловатты стоили сущие копейки, австрийско-польско-тернопольскую соседку перевели на электричество. Но когда в 1990-е цена на электроэнергию резко выросла, мельница вчистую проиграла левобережной конкурентке, сохранившей традиционный водный привод.

25
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Мукачевские пограничники задержали индийских нелегаловОдесса от и до. Увидеть море и загоретьУкраинские пограничники не пустили в страну российские танковые "луны"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 26239
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 12003
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4910
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5191
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2348
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1518
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3539
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 5473 / 6710
  2. НБУ продолжает ослаблять гривну 4769 / 5377
  3. В России уже не говорят о миротворцах ООН 3514 / 3907
  4. СМИ показали жизнь в Донбассе спустя три года оккупации 3333 / 3996
  5. Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018 2686 / 3233
  6. Цифры не врут. Какое будущее пророчат стране украинские учёные 2681 / 3132
  7. Киев на ощупь. Город, который не отберут 2221 / 2789
  1. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 42 / 6710
  2. Киев на ощупь. Город, который не отберут 22 / 2789
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 17 / 58962
  4. В России уже не говорят о миротворцах ООН 14 / 3907
  5. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 9 / 2955
  6. Спасутся все. Организатор ГОГОЛЬFEST Влад Троицкий о том, зачем он строит свой ковчег 8 / 1466
  7. Стало известно, кто погиб в результате взрыва на Бессарабке 8 / 2274
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.