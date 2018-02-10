Город лего. Что посмотреть в венгерском городе Ньиредьхаза

Как добраться

До Ньиредьхазы можно добраться на автобусе из Ужгорода (в пути около 10 ч., билет от 250 грн) или Чопа (билет от 225 грн), в беспересадочном вагоне поезда Киев — Будапешт №81 (в пути 19 ч. 25 мин.).

На собственном автомобиле по E573 и дороге №4. Время в пути — 1 ч. 25 мин. (93,2 км).

Ньиредьхаза — один из самых популярных среди туристов город Восточной Венгрии, потому что находится всего в 50 км от Украины и Румынии. Именно путешественники из этих стран самые частые гости на улочках города, хотя венгры тоже любят выбраться сюда на уик-энд.

Исторический центр Ньиредьхазы легко обойти пешком или объехать на арендованном в гостинице велосипеде. К тому же, как и везде в Венгрии, в городе курсируют недорогое такси и местные автобусы.

В самой Ньиредьхазе достопримечательностей немного — городская ратуша 1873 года постройки, практически такое же по возрасту областное управление, галерея греко-католического искусства, в которой содержатся творения венгерской греко-католической церкви и парки.

Поэтому самый интересный туристический объект в городе, наверное, всё-таки завод Lego, где производят и упаковывают знаменитые на весь мир кубики для конструктора. На него не так легко попасть, а внутри не всё можно фотографировать. На предприятии работает 2400 человек, и каждый сотрудник может купить конструктор прямо на рабочем месте по цене на 50% ниже рыночной. За два часа экскурсии туристам проводят инструктаж, одевают их в жёлтые жилеты, рассказывают историю компании и показывают часть производства. За одни сутки на заводе производится 80 млн элементов Lego!

Поскольку в Ньиредьхазе можно увидеть всё за один день, туристы любят выбираться в окрестности. Одна из главных достопримечательностей за городом — этнодеревня "Шошто". Сюда со всей страны перевезли жилища людей самых разных профессий — мельников, кузнецов и даже пивоваров.

Обзорный аквариум в Ньиредьхазе привлекает и детей, и взрослых

Недалеко, в дубовом лесу, находится также один из лучших в Венгрии зоопарк с океанариумом. В зоопарке можно увидеть белого медведя, африканского слона, носорога, кенгуру, белого тигра. Всего более 5 тыс. экземпляров животных. На площади в 35 га разбросаны "континенты", которые позволяют туристам "ходить вокруг Земли" и наблюдать, как животные живут в разных частях мира.

А ещё венгры шутят, что если в любом месте страны начать сверлить землю, то через некоторое время из неё обязательно начнёт бить фонтан термальной воды. И в Ньиредьхазе есть такой источник, а вокруг него построен крупный комплекс Aquarius Spa and Wellness Centre — один из самых популярных в стране. Он располагает современной лечебной базой с термальными водами, множеством бассейнов, саунами. Абонемент на 15 посещений стоит около 3230 грн, входной билет для взрослых — 324 грн, для детей 3–6 лет — 207 грн, до трёх лет — 9 грн.

С 25 ноября по 1 января в Ньиредьхазе, на площади Кошута, проходят рождественские ярмарки, которые сразу настраивают туристов на праздник. Сюда манят не только ароматы глинтвейна, медовых пряников и жареных каштанов. На ярмарку приходят, чтобы прогуляться всей семьёй, порадовать себя и детей предрождественскими гуляньями.

Ну а если меню ярмарки не устраивает или на улице слишком холодно, и туристы, и местные жители отправляются в рестораны венгерской и европейской кухни. Цены в заведениях с национальной кухней в Ньиредьхазе традиционно низкие, а порции огромные. Луковый суп в хлебе, мясная тарелка со свиной рулькой с гарниром из запечённых овощей под аккомпанемент токайского вина — всё это удовольствие стоит всего около 720 грн на двоих.