Город лего. Что посмотреть в венгерском городе Ньиредьхаза

Как добраться
До Ньиредьхазы можно добраться на автобусе из Ужгорода (в пути около 10 ч., билет от 250 грн) или Чопа (билет от 225 грн), в беспересадочном вагоне поезда Киев — Будапешт №81 (в пути 19 ч. 25 мин.).
На собственном автомобиле по E573 и дороге №4. Время в пути — 1 ч. 25 мин. (93,2 км).
Ньиредьхаза — один из самых популярных среди туристов город Восточной Венгрии, потому что находится всего в 50 км от Украины и Румынии. Именно путешественники из этих стран самые частые гости на улочках города, хотя венгры тоже любят выбраться сюда на уик-энд.
Исторический центр Ньиредьхазы легко обойти пешком или объехать на арендованном в гостинице велосипеде. К тому же, как и везде в Венгрии, в городе курсируют недорогое такси и местные автобусы.
В самой Ньиредьхазе достопримечательностей немного — городская ратуша 1873 года постройки, практически такое же по возрасту областное управление, галерея греко-католического искусства, в которой содержатся творения венгерской греко-католической церкви и парки.
Поэтому самый интересный туристический объект в городе, наверное, всё-таки завод Lego, где производят и упаковывают знаменитые на весь мир кубики для конструктора. На него не так легко попасть, а внутри не всё можно фотографировать. На предприятии работает 2400 человек, и каждый сотрудник может купить конструктор прямо на рабочем месте по цене на 50% ниже рыночной. За два часа экскурсии туристам проводят инструктаж, одевают их в жёлтые жилеты, рассказывают историю компании и показывают часть производства. За одни сутки на заводе производится 80 млн элементов Lego!
Поскольку в Ньиредьхазе можно увидеть всё за один день, туристы любят выбираться в окрестности. Одна из главных достопримечательностей за городом — этнодеревня "Шошто". Сюда со всей страны перевезли жилища людей самых разных профессий — мельников, кузнецов и даже пивоваров.
Обзорный аквариум в Ньиредьхазе привлекает и детей, и взрослых
Недалеко, в дубовом лесу, находится также один из лучших в Венгрии зоопарк с океанариумом. В зоопарке можно увидеть белого медведя, африканского слона, носорога, кенгуру, белого тигра. Всего более 5 тыс. экземпляров животных. На площади в 35 га разбросаны "континенты", которые позволяют туристам "ходить вокруг Земли" и наблюдать, как животные живут в разных частях мира.
А ещё венгры шутят, что если в любом месте страны начать сверлить землю, то через некоторое время из неё обязательно начнёт бить фонтан термальной воды. И в Ньиредьхазе есть такой источник, а вокруг него построен крупный комплекс Aquarius Spa and Wellness Centre — один из самых популярных в стране. Он располагает современной лечебной базой с термальными водами, множеством бассейнов, саунами. Абонемент на 15 посещений стоит около 3230 грн, входной билет для взрослых — 324 грн, для детей 3–6 лет — 207 грн, до трёх лет — 9 грн.
С 25 ноября по 1 января в Ньиредьхазе, на площади Кошута, проходят рождественские ярмарки, которые сразу настраивают туристов на праздник. Сюда манят не только ароматы глинтвейна, медовых пряников и жареных каштанов. На ярмарку приходят, чтобы прогуляться всей семьёй, порадовать себя и детей предрождественскими гуляньями.
Ну а если меню ярмарки не устраивает или на улице слишком холодно, и туристы, и местные жители отправляются в рестораны венгерской и европейской кухни. Цены в заведениях с национальной кухней в Ньиредьхазе традиционно низкие, а порции огромные. Луковый суп в хлебе, мясная тарелка со свиной рулькой с гарниром из запечённых овощей под аккомпанемент токайского вина — всё это удовольствие стоит всего около 720 грн на двоих.
Где жить
Вooking.com предлагает в городе и окрестностях 65 отелей и апартаментов. Средняя стоимость номера в трёхзвёздочной гостинице — 1356 грн в сутки, апартаментов — 745 грн. Но есть и гостиницы, где стоимость номера достигает 4700 грн с завтраком. Хостелов в городе найти не у.
Что посмотреть
- Завод LEGO — знаменитое предприятие, где производят лего-кирпичики (ул. Lego, 15).
- Шоштодьедьфюрдо — озеро с термальной водой в предместьях Ньиредьхазы.
- Этнодеревня "Шошто" и зоопарк с океанариумом — музей под открытым небом возле города (5 км), стоимость билета в зоопарк — 160 грн для взрослого и около 400 грн — для семьи.
- Музей им. Х. Андраша (Jósa András Múzeum). Это главный городской музей, где размещён ряд постоянно действующих экспозиций, а также проводятся временные выставки (ул. Benczúr tér, 21).
- Галерея греко-католического искусства, в которой содержатся творения венгерской греко-католической (униатской) церкви, начиная с XVI века (ул. Bethlen Gábor utca, 5).
- Музей истории водоснабжения района Верхней Тисы, в котором можно увидеть предметы, фотографии и портреты, связанные с водоснабжением в стране за последние сто лет.
- Коллекция Каллая — экспонаты, связанные с бывшим премьер-министром Венгрии Миклошом Каллаем и принадлежавшие ему.
Где поесть
- Ресторан Kemence Csárda, Ньиредьхаза, Nyíregyháza u, 27. Телефон: +36-(42)-450-414. Средний чек: 140 грн.
- Ресторан Nyírségi Kiskakas, Ньиредьхаза, Egyház út 1. Телефон: +36-(42)-797-474. Средний чек: 400 грн.
- Гастро-паб Meating Nyiregyhaza, Ньиредьхаза, Kossuth ter 2/a. Телефон: +36-30-391-7569. Средний чек: н/д.
- Chloe New Yorkban, Ньиредьхаза, Luther utca 5. Телефон: +36-42-401-915. Средний чек: 200 грн.
Лайфхак
В зоопарке Ньиредьхазы есть дерево расставания с пустышками для маленьких детей. Если ребёнок никак не может отказаться от своей соски, малыша везут в зоопарк показать животных, а затем подводят к этому дереву и предлагают поделиться своей соской с детёнышами животных. Очень часто ребёнок без проблем отказывается от пустышки.