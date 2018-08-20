"Аквапарк" на Черниговщине. Реки, озера и краснокнижные виды Ичнянского национального парка

О том, как добраться до Ичнянского национального парка, где растут и живут редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Украины, и чем здесь заняться, рассказывает Фокус

Как добраться

Из Киева до Ичнянского национального парка можно доехать маршруткой: от автостанции "Дарница" каждый день отправляются 7 рейсов, с заездом в Прилуки. Дорога займет около трех часов, стоимость билета — 100 грн. Железной дорогой ехать менее эргономично — на электричке до Нежина вы потратите 2,5 часа, а поездка из Нежина до Ични займет еще 1,5–2 часа, в зависимости от рейса.

Из Киева выезжайте по трассе Е95, через Бровары. За городом поверните на трассу 07, на сумское направление, и около Прилук сверните на Ичню. Время в пути — около трех часов. В Черниговской области не очень хорошие дороги, но при этом прилуцкий маршрут довольно комфортный.

Ичнянский парк, получивший статус национального в 2004 году, не очень известен. А зря — здесь есть на что посмотреть во все времена года. В состав парка входят несколько заповедников, а его площадь составляет около 10 тыс. га. Особенность Ичнянского парка — природа Полесья со всеми ее красотами. 90% территории занимают леса, между которыми текут живописная река Удай и ее левый приток Иченька. А так как полесский ландшафт в основном низинный, то в Ичне реки растекаются во множество озер и низинных болот. Уникальной эту местность делает то, что здесь растут и живут редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Украины.

Река Иченька известна со времен Золотой Орды. Собственно, ее название происходит от монгольского слова "ичень", водопой, потому что монгольские конники приезжали к ее берегам напоить лошадей.

В Ичнянском парке реки растекаются во множество озер и низинных болот

В дореволюционные времена на нынешней территории парка располагалась усадьба семейства Садовых (сейчас от нее ничего не осталось, а о месте, где она была, напоминает только маленькая табличка). Местные предания гласят, что глава семейства вымостил дно одного из озер кирпичом и ловил там рыбу, которой угощал гостей своего имения. А узнали об этой особенности дна лишь после Второй мировой войны: рыбу начали глушить противотанковыми минами, а в ответ из озера стали вылетать кирпичи. Чтобы найти этот водоем, нужно прогуляться по экотропе "Садовое", получившей свое название в честь того самого любителя рыбалки. Ее длина около трех километров, но маршрут несложный и подходит для прогулок с детьми. Стартовать можно от места для пикника (N 50°45›17.6››, E 32°18›19.9››), а потом, прогулявшись вдоль озера, туда же и вернуться. Тропа проходит по южной оконечности парка. На этом маршруте можно посмотреть не только на озера, но и на одну из местных достопримечательностей — дуб, которому больше ста лет.

На территории есть и вторая экотропа — "В долине Иченьки": она проходит вдоль русла реки, в северо-западной части парка. Длина тропы — 2,5 км, прогулка по ней займет около двух часов.

Где жить В Ичне есть несколько небольших отелей, но нужно учитывать, что расстояние от городка до парка — 2 км. Если вы на машине, наиболее комфортный вариант — остановиться в отельно-ресторанном комплексе "Соколиный хутор" с хатками в этностиле. Формально он числится в Ичне (ул. Набережная, 68; тел. (04633) 24-134, (067) 956-6751), но эту местность скорее знают как Качановку. А также можно переночевать непосредственно в Качановской усадьбе (тел. (097) 494-52-73) — дворцово-парковом ансамбле и историко-культурном заповеднике, которому в 2001 году присвоен статус национального. Номера находятся непосредственно в старинных флигелях (в зависимости от числа комнат и наличия/отсутствия удобств, цены — от 150 до 800 грн). В большинстве номеров уровень комфорта минимальный, но ощущение того, что ты фактически живешь в музее, это компенсирует. На территории есть кафе, а также возможность организовать барбекю. Непосредственно на территории Ичнянского парка находится бывший детский лагерь, переоборудованный под кемпинг (с кухней, где можно готовить). Если вы едете с палатками, то их можно поставить на берегу реки Иченька, но об этом нужно предварительно договориться с администрацией. Телефоны те же, что и для проката: (04633) 2-52-95; 2-14-77. Пикники

Вдоль маршрутов парковых троп есть специальные площадки для пикников — с беседками и местами для костра. Здесь можно отлично устроиться и провести несколько часов за обедом на свежем воздухе и созерцанием природы. Правда, для того чтобы обустроить пикник с огнем, необходимо официальное разрешение администрации. Прогулки на лодке

Еще вариант — неспешно прокатиться по реке или озеру на лодке. А если вы не захватили с собой полезные мелочи, то в парке есть прокат кухонных принадлежностей и туристического снаряжения. Велосипеды

В Ичнянском парке есть и велопрокат, чтобы можно было объехать территорию весной и летом. В этом случае экскурсовод тоже поедет с вами на велосипеде. Если вы путешествуете не на авто, то, пожалуй, без велосипедов и вовсе не обойтись: территория парка очень большая, интересные участки леса разбросаны то там, то тут. Найти их самому, во-первых, сложно, во-вторых, долго и утомительно. Договориться об экскурсиях, аренде велосипедов, а также всего остального можно в центральном офисе парка (г. Ичня, ул. Лесная, 43, тел. (04633) 2-52-95; 2-14-77). ЛАЙФХАК

Так как 11% территории Ичнянского парка занимают болота, то даже в летнюю жару вам понадобится закрытая и желательно непромокаемая обувь. Если вы собираетесь в особо заболоченное место, в целях безопасности возьмите с собой экскурсовода. Также запаситесь репеллентами. В низинных полесских лесах обычно много насекомых, а сильнее всего комары зверствуют в конце весны и лета.

Полесские краснокнижники

5 редких видов растений и животных, которые можно увидеть в Ичнянском парке

Любка двулистная

Цветы этого растения напоминают орхидеи. И действительно, род любка относится к семейству орхидных. Любка цветет в первые месяцы лета, приятно и сильно пахнет, особенно вечером и ночью. Эти цветы растут в Европе, Азии и на Кавказе, однако у нас они стали вымирать в связи с вырубкой лесов и охотой на букеты.

Альдрованда пузырчатая

Это водяное растение отличается тем, что является хищным. Оно не имеет корней, плавает на поверхности воды и питается мелкими водяными насекомыми. Их альдрованда захватывает волосками на листьях, образовывает пузырь и так переваривает добычу. Этот процесс может длиться месяц. Холодное время года растение пережидает на дне водоема: для этого оно выбрасывает специальные зимующие почки.

Выдра речная

Выдры — хитрые зверьки, которые отлично плавают и ныряют. Они роют норы у берегов водоемов так, чтобы один выход был наземным, а второй — подводным. Днем они в основном спят, а охотятся ночью. Питаются выдры рыбой и другими водными животными, но и от грызуна или птицы не откажутся. Охота на выдр крайне ограничена, поэтому их популяция в Украине понемногу увеличивается.

Жук-олень

Это самое крупное твердокрылое насекомое Украины. Длина жуков с рогами, напоминающими оленьи, достигает 8 см. Эти жуки являются ксилобионтами, то есть живут на старых, часто поваленных деревьях и питаются гнилой древесиной. При этом развитие жука-оленя на стадии личинки длится до 8 лет. Это и стало роковым фактором для вымирания жуков-оленей. Лесное хозяйство у нас ведется так, что деревья вырубаются молодыми и не доживают до того возраста, чтобы там мог развиваться и питаться этот вид.

Вертлявая камышовка

У птички с забавным названием совсем невеселая судьба. Этих малышек (они размером чуть больше воробья) в мире осталось около 15–25 тыс., и их численность постоянно сокращается. Причина — одинаковые предпочтения камышовок и людей в отношении определенных участков земли. Птички хотят жить на равнинных влажных и заболоченных участках — с густой высокой травой и редкими деревцами. А люди используют эти же участки для своих нужд, поэтому осушают болота и выпаливают траву. Так что ичнянская природоохранная зона — одно из немногих мест в Украине, где эти перелетные птицы чувствуют себя более-менее комфорт­но. Появляются они у нас в первой декаде мая, а улетают в конце сентября.