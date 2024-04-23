Отпуск в условиях военного положения: особенности расчета отпускных и компенсаций

Законодательно закрепленными критериями для выплаты денежной компенсации являются увольнение или призыв (прием на военную службу) работника, или если ежегодный отпуск превышает 24 дня.

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В Украине в соответствии с действующим законодательством все работники, которые работают официально в штате предприятия или по трудовому договору, имеют право на отпуск. Есть ли какие-то особенности по сроку отпуска и начислению отпускных, обусловленные военным положением, пишет "Экономическая правда".

На какой срок предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

Согласно закону срок отпуска для всех работников составляет не менее 24 календарных дней, однако есть отрасли экономики и категории работников, в которых срок основного ежегодного отпуска может быть продлен. Это касается работников угольной, металлургической, добывающей, химической промышленности, нефтепереработки и электроэнергетики, обработки металла и т.д., а также людей с инвалидностью всех групп. Перечень таких производств с тяжелыми или вредными условиями труда и людей, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, приводится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Продолжительность дополнительного ежегодного отпуска также определяет закон — он не может длиться более 35 календарных дней, а вместе с основным ежегодным отпуском — более 59 дней.

Однако ввиду действия военного положения каждый конкретный работодатель в соответствии со ст. 12 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" имеет право на ограничение основного ежегодного отпуска любому из работников. Поэтому вполне очевидно возникает вопрос, компенсируется ли работнику неиспользованный отпуск и что является основанием для этого.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Конечно речь идет о выплате именно денежной компенсации. Регулируется этот процесс в соответствии с законодательством, однако вопрос может решать и работодатель.

Законодательно закрепленными критериями выплаты такой компенсации являются:

увольнение работника;

призыв или прием на военную службу;

если ежегодный отпуск работника превышает 24 дня.

В любом другом случае денежная компенсация за неиспользованный отпуск не предусматривается, однако работник может персонально договориться с работодателем и получить эти деньги в индивидуальном порядке.

Как рассчитывается компенсация

Алгоритм расчета денежной выплаты за неиспользованный отпуск такой же, как и расчет самих отпускных. То есть среднедневная заработная плата в расчетном периоде (последние 12 месяцев перед отпуском) умножается на количество неиспользованных дней отпуска.

Если человек проработал неполный календарный год, то среднедневная зарплата определяется только по полным месяцам работы за вычетом праздничных и нерабочих дней. Однако известно, что во время военного положения праздничных дней в Украине нет.

Выплачивается денежная компенсация вместе с основным окончательным расчетом по месту работы, а отпускные — перед отпуском.

Отпуска и компенсации у ФОПов

Однако есть определенная категория лиц в украинской экономике — физлица-предприниматели, которые в отличие от наемных работников не имеют социальных гарантий, то есть закон не предусматривает для них отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск.

Здесь могут действовать только персональные договоренности с работодателями, которые нанимают таких работников, но обеспечивают их социальными гарантиями обычно в рамках устных договоренностей. При соблюдении таких договоренностей проблем не возникает, но если возникают конфликтные ситуации с предпринимателем, такие работники могут остаться без гарантий и денежных выплат.

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