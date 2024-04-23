Відпустка в умовах воєнного стану: особливості розрахування відпускних і компенсацій

Законодавчо закріпленими критеріями для виплати грошової компенсації є звільнення або призов (прийняття на військову службу) працівника, або якщо щорічна відпустка перевищує 24 дні.

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В Україні відповідно до чинного законодавства всі працівники, які працюють офіційно у штаті підприємства або за трудовою угодою, мають право на відпустку. Чи є якісь особливості за терміном відпустки та нарахуванням відпускних, що зумовлені воєнним станом, пише "Економічна правда".

На який термін надається щорічна оплачувана відпустка

Згідно із законом термін відпустки для всіх працівників становить щонайменше 24 календарних дні, проте є галузі економіки і категорії працівників, в яких термін основної щорічної відпустки може бути подовжено. Це стосується працівників вугільної, металургійної, добувної, хімічної промисловості, нафтопереробки та електроенергетики, обробки металу тощо, а також людей з інвалідністю усіх груп. Перелік таких виробництв із важкими або шкідливими умовами праці і людей, які мають право на додаткову оплачувану відпустку, наводиться у постанові Кабінету Міністрів України.

Тривалість додаткової щорічної відпустки також визначає закон — вона не може тривати понад 35 календарних днів, а разом із основною щорічною відпусткою — понад 59 днів.

Однак зважаючи на дію воєнного стану кожен конкретний роботодавець відповідно до ст. 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" має право на обмеження основної щорічної відпустки будь-кому з працівників. Тому цілком очевидно постає запитання, чи компенсується працівникові невикористана відпустка і що є підставою для цього.

Компенсація за невикористану відпустку

Звичайно йдеться про виплату саме грошової компенсації. Регулюється цей процес відповідно до законодавства, проте питання може вирішувати і роботодавець.

Законодавчо закріпленими критеріями виплати такої компенсації є:

звільнення працівника;

призов або прийняття на військову службу;

якщо щорічна відпустка працівника перевищує 24 дні.

У будь-якому іншому випадку грошова компенсація за невикористану відпустку не передбачається, проте працівник може персонально домовитися з роботодавцем та отримати ці гроші в індивідуальному порядку.

Як розраховується компенсація

Алгоритм розрахунку грошової виплати за невикористану відпустку такий самий, як і розрахунок самих відпускних. Тобто середньоденна заробітна плата у розрахунковому періоді (останні 12 місяців перед відпусткою) помножується на кількість невикористаних днів відпустки.

Якщо людина пропрацювала неповний календарний рік, то середньоденна зарплата визначається тільки за повними місяцями роботи з вирахуванням святкових і неробочих днів. Однак відомо, що під час воєнного стану святкових днів в Україні немає.

Виплачується грошова компенсація разом з основним остаточним розрахунком за місцем роботи, а відпускні — перед відпусткою.

Відпустки і компенсації у ФОПів

Проте є певна категорія осіб в українській економіці — фізособи-підприємці, котрі на противагу найманим працівникам не мають соціальних гарантій, тобто закон не передбачає для них відпускних і компенсацій за невикористану відпустку.

Тут можуть діяти лише персональні домовленості із роботодавцями, які винаймають таких працівників, але забезпечують їх соціальними гарантіями зазвичай у рамках усних домовленостей. У разі дотримання таких домовленостей проблем не виникає, але якщо виникають конфліктні ситуації з підприємцем, такі працівники можуть залишитися без гарантій і грошових виплат.

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