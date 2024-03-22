Декретна відпустка та стаж до пенсії у 2024 році: що мають знати українки

Юристи пояснили, яку умову враховує держава, щоби зарахувати жінці у стаж період, коли вона перебуває у декретній відпустці.

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Батьки витрачають свій час та зусилля для того, щоб виховати своїх маленьких дітей. Після появи малюка батькам не завжди вдається працювати, оскільки майже кожну вільну хвилину присвячують малюку. Тому держава забезпечує додаткові роки стажу батькам для майбутньої пенсії. Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО" на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" загальнообов'язкове державне пенсійне страхування надають, зокрема особам, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини чи при усиновленні.

"Це означає, що жінці, яка доглядає за дитиною до досягнення нею трьох років та отримує допомогу при народженні дитини (станом на зараз — це 860 гривень щомісяця), цей період зараховується до страхового стажу. Виплачуючи щомісячну допомогу при народженні дитини, органи соцзахисту нараховують на такі виплати єдиний соціальний внесок (ЄС), тож для держави така жінка вважається зайнятою", — пояснили юристи.

Правила декретної відпустки в Україні — останні новини

Кабін України дозволив вагітним жінкам самостійно обирати час початку декретної відпустки пізніше 30-го тижня вагітності. Повернутися на роботу жінка зможе після того, як дозволить лікар. Це не вплине на тривалість декретної відпустки, розмір державної допомоги теж не зменшиться.

Виплати при народженні дитини: яку суму виплачує держава

Хоча в Україні й зріс прожитковий мінімум та підвищилася мінімальна зарплата з 1 січня, виплати при народженні дитини не змінилися. Так, у 2024 році сума державної допомоги складає 41 280 гривень, гроші батьки отримують частинами.

Спочатку сім'ї виплачують 10 320 гривень, а надалі залишок суми виплачують рівними частинами впродовж 36 місяців. Це означає, що батьки щомісяця отримують по 800 гривень від держави.

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Також батьки з новонародженими дітьми можуть безплатно отримати так званий "Пакунок малюка", у якому є всі необхідні предмети для дитини. Тим часом Фокус детально пояснював, як держава фінансово підтримуватиме батьків та опікунів у 2024 році.