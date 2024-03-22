Декретный отпуск и стаж до пенсии в 2024 году: что должны знать украинки

Юристы объяснили, какое условие учитывает государство, чтобы засчитать женщине в стаж период, когда она находится в декретном отпуске.

Related video

Родители тратят свое время и усилия для того, чтобы воспитать своих маленьких детей. После появления малыша родителям не всегда удается работать, поскольку почти каждую свободную минуту посвящают малышу. Поэтому государство обеспечивает дополнительные годы стажа родителям для будущей пенсии. Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в соответствии со статьей 11 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" общеобязательное государственное пенсионное страхование предоставляют, в том числе лицам, которые ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка или при усыновлении.

"Это означает, что женщине, которая ухаживает за ребенком до достижения им трех лет и получает пособие при рождении ребенка (по состоянию на сейчас — это 860 гривен ежемесячно), этот период засчитывается в страховой стаж. Выплачивая ежемесячное пособие при рождении ребенка, органы соцзащиты начисляют на такие выплаты единый социальный взнос (ЕС), поэтому для государства такая женщина считается занятой", — пояснили юристы.

Правила декретного отпуска в Украине — последние новости

Кабин Украины разрешил беременным женщинам самостоятельно выбирать время начала декретного отпуска позже 30-й недели беременности. Вернуться на работу женщина сможет после того, как позволит врач. Это не повлияет на продолжительность декретного отпуска, размер государственной помощи тоже не уменьшится.

Выплаты при рождении ребенка: какую сумму выплачивает государство

Хотя в Украине и вырос прожиточный минимум и повысилась минимальная зарплата с 1 января, выплаты при рождении ребенка не изменились. Так, в 2024 году сумма государственной помощи составляет 41 280 гривен, деньги родители получают частями.

Сначала семье выплачивают 10 320 гривен, а в дальнейшем остаток суммы выплачивают равными частями в течение 36 месяцев. Это означает, что родители ежемесячно получают по 800 гривен от государства.

Важно

Денежные выплаты на ребенка во время войны: какую поддержку оказывает UNICEF

Также родители с новорожденными детьми могут бесплатно получить так называемый "Пакет малыша", в котором есть все необходимые предметы для ребенка. Между тем Фокус подробно объяснял, как государство будет финансово поддерживать родителей и опекунов в 2024 году.