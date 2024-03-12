Если отказаться от "Пакета малыша": какую компенсацию выплатят родителям в 2024 году

По информации департамента социальной защиты Днепропетровской ОГА, украинцы, которые стали родителями, вместо бокса с самыми необходимыми предметами для младенца могут оформить денежную компенсацию, которая в 2024 году составляет более семи тысяч гривен.

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Каждой украинской семье, в которой рождается младенец, государство предоставляет так называемый"Пакет малыша". Это набор, в котором есть более 90 предметов и средств, которые очень нужны родителям, чтобы ухаживать за ребенком в первые месяцы после рождения. В то же время родители также могут оформить денежную компенсацию стоимости бэби-бокса и, как сообщили 12 марта в департаменте социальной защиты Днепропетровской ОГА, в 2024 году размер компенсации составляет 7 689 гривен.

"Выплата является одноразовой. Средства родителям начисляют на специальный счет. Их можно потратить на приобретение детских товаров. Например, купить средства гигиены, одежду и обувь, игрушки, ходунки, коляски", — рассказала директор департамента Елена Крышень.

Как оформить выплату в 2024 году

Для этого один из родителей должен обратиться в подразделение соцзащиты или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Подать заявление можно также и онлайн — на государственном портале "Дія".

Важно

От 3 тысяч в месяц: какая финансовая помощь в Украине доступна семьям с детьми

Однако украинские семьи, в которых родились дети, могут также получить и поддержку в виде "Пакета малыша". В 2024 году родителям бесплатно предоставляют следующие предметы:

одноразовые подгузники разных размеров;

влажные салфетки;

пеленки;

шапочки и боди для младенца;

штаны-ползунки и носки;

термометр для воды;

детские маникюрные ножницы;

одеяла;

матрас.

Состав бэби-бокса пересматривают каждые четыре года. Последние изменения произошли в 2024 году, когда к содержимому добавили многоразовые влагостойкие пеленки, теплую одежду, увеличили размер пледа-одеяла для более удобного использования. Новый состав разрабатывали с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ. Всего в бэби-боксе есть более 90 предметов.

Выплаты при рождении ребенка: какая сумма помощи в 2024 году

Государственная денежная помощь в 2024 году - 41 280 гривен, но ее выплачивают частями. Так, сначала родителям выплачивают 10 320 гривен, после чего сумму, которая осталась, будут выплачивать равными частями в течение 36 месяцев. То есть, в этот период украинцам ежемесячно будут предоставлять по 800 гривен.

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, какие еще выплаты государство предоставляет семьям с детьмии какие суммы получают украинцы. Также напомним, что в Украине в 2024 году в Украине 2024 года изменились размеры алиментов. Так, размер выплаты детям до шести лет отныне составляет 1 281 гривну, а детям от шести лет один из родителей должен платить 1 598 гривен.