Форма воды. Как правильно расслабляться на берегах Шацких озер

Как добраться

Поезд №097К из Киева до Ковеля едет 10 часов, однако вполне удобен: отправляется вечером, а прибывает на место в 7:32. Цена купейного билета — 165 грн. От автовокзала в Ковеле регулярно курсируют маршрутки на Шацк, Свитязь и некоторые другие села, длительность поездки — 1,5–2 часа, цены — 50–100 грн.

Самый короткий маршрут от Киева до Шацка займет около 7 часов. Нужно выбрать Гостомельское шоссе, М07, и через Ирпень, Коростень ехать до Ковеля. Далее по тому же шоссе направляться на запад и у городка Вышнив повернуть на север, на трассу Т0302, которая и приведет в Шацк.

Озерные края есть не только в Канаде или Швейцарии. Украинская версия этого чуда природы — Шацкий национальный природный парк, находящийся на западе нашей страны, у самой границы с Польшей и Беларусью. Главное в Шацком парке — это озера. Всего их 23. Самое большое — Свитязь, второй в Украине по площади природный водоем после Ялпуга в Одесской области. Шацкие озера идеальны для отдыха с детьми: вода здесь чистая, пляжи песочные, а прибрежная зона водоемов мелкая. Говорят, что вода волынских озер целебная, так как в ней содержится серебро, глицерин и йод. При подготовке к поездке вы наверняка прочтете истории чудесного исцеления кожных болезней. Правда ли это — кто знает, но отличный отдых на озерах вам гарантирован.

Шацкие озера являются довольно раскрученным курортом, хоть здесь и холоднее, чем на море. Вокруг озер, особенно Свитязя, построены десятки санаториев и баз отдыха. Как утверждают работники парка, единовременно в рекреационных заведениях могут отдыхать 7 тыс. человек и еще 5 тыс. имеют возможность разместиться дикарями. Если столпотворение курортников является для вас недостатком, то имеет смысл останавливаться у меньших по площади, но не менее живописных озер. А это Пулемецкое, Луки, Люцимир, Островянское, Крымное или Песочное.

Со смотровой площадки около озера Бужня можно полюбоваться на птиц и красивую панораму водоема

Кроме природных водоемов, окрестности Шацка богаты еще и лесными массивами. Это леса Западного Полесья — преимущественно хвойные, с редкими видами ели, рябины, сосны, поэтому воздух здесь особенно насыщенный и чистый. Немало здесь и болот, причем обширных, поэтому, отправляясь на прогулку в лес, лучше не сходить с проложенной тропы, а еще лучше — взять местного проводника или работника природного парка. Чтобы лесной поход был не только приятным, но и вкусным, ехать на Шацкие озера лучше в середине июля, когда поспевают ягоды. Их в волынских лесах предостаточно — это и черника, и голубика, и малина с ежевикой. А если вы грибник, то летом сможете охотиться на лисички. Вообще в лесах вокруг озер растет около 70 видов съедобных грибов, сезон длится с августа по ноябрь.

Чтобы побыть вдали от толп курортников, лучше выбирать для отдыха менее раскрученные озера, чем Свитязь, — например, Пулемецкое, Луки, Люцимир, Островянское, Крымное или Песочное

Важный момент: если вы планируете гулять по лесам в окрестностях Шацких озер, то даже в летнюю жару вам понадобится закрытая обувь и одежда с рукавами. Ведь болота и низины и в жаркую погоду не высыхают, поэтому в топях можно промокнуть. Кроме того, недостатком региона является обилие насекомых, особенно комаров и оводов. И если от комаров можно спасаться с помощью спреев и уходить на продуваемые места, то с оводами, или слепнями, нужно быть крайне осторожными. Эти насекомые очень больно кусают, и на них не действуют обычные репелленты.

Шацкие озера идеальны для отдыха с детьми: вода здесь чистая, пляжи песочные, а прибрежная зона водоемов мелкая

Что же касается самого села Свитязь, то здесь тоже есть на что посмотреть, так как тут находится Петропавловская церковь с иконой Почаевской Богородицы. Также во время сезона работники парка организовывают экскурсионные поездки — во Владимир-Волынский, в частности, в Зимненский женский монастырь, в село Колодяжное, где находится Дом-музей нашей чудесной поэтессы Леси Украинки (Косач) и ее семьи, а также в Луцк, с посещением старинного замка Любарта. Помимо этого можно поучаствовать в поездке в Брестскую крепость, если вы поклонник военной истории. Информацию о длительности экскурсий уточняйте в администрации парка. Она находится по адресу: Шацкий район, с. Свитязь, ул. Октябрьская, 61, тел. (03355) 2-95-15.

Прогулки на лодках — еще один хороший способ расслабиться и слиться с природой