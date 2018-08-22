Форма воды. Как правильно расслабляться на берегах Шацких озер

Как добраться
Поезд №097К из Киева до Ковеля едет 10 часов, однако вполне удобен: отправляется вечером, а прибывает на место в 7:32. Цена купейного билета — 165 грн. От автовокзала в Ковеле регулярно курсируют маршрутки на Шацк, Свитязь и некоторые другие села, длительность поездки — 1,5–2 часа, цены — 50–100 грн.
Самый короткий маршрут от Киева до Шацка займет около 7 часов. Нужно выбрать Гостомельское шоссе, М07, и через Ирпень, Коростень ехать до Ковеля. Далее по тому же шоссе направляться на запад и у городка Вышнив повернуть на север, на трассу Т0302, которая и приведет в Шацк.
Озерные края есть не только в Канаде или Швейцарии. Украинская версия этого чуда природы — Шацкий национальный природный парк, находящийся на западе нашей страны, у самой границы с Польшей и Беларусью. Главное в Шацком парке — это озера. Всего их 23. Самое большое — Свитязь, второй в Украине по площади природный водоем после Ялпуга в Одесской области. Шацкие озера идеальны для отдыха с детьми: вода здесь чистая, пляжи песочные, а прибрежная зона водоемов мелкая. Говорят, что вода волынских озер целебная, так как в ней содержится серебро, глицерин и йод. При подготовке к поездке вы наверняка прочтете истории чудесного исцеления кожных болезней. Правда ли это — кто знает, но отличный отдых на озерах вам гарантирован.
Шацкие озера являются довольно раскрученным курортом, хоть здесь и холоднее, чем на море. Вокруг озер, особенно Свитязя, построены десятки санаториев и баз отдыха. Как утверждают работники парка, единовременно в рекреационных заведениях могут отдыхать 7 тыс. человек и еще 5 тыс. имеют возможность разместиться дикарями. Если столпотворение курортников является для вас недостатком, то имеет смысл останавливаться у меньших по площади, но не менее живописных озер. А это Пулемецкое, Луки, Люцимир, Островянское, Крымное или Песочное.
Со смотровой площадки около озера Бужня можно полюбоваться на птиц и красивую панораму водоема
Кроме природных водоемов, окрестности Шацка богаты еще и лесными массивами. Это леса Западного Полесья — преимущественно хвойные, с редкими видами ели, рябины, сосны, поэтому воздух здесь особенно насыщенный и чистый. Немало здесь и болот, причем обширных, поэтому, отправляясь на прогулку в лес, лучше не сходить с проложенной тропы, а еще лучше — взять местного проводника или работника природного парка. Чтобы лесной поход был не только приятным, но и вкусным, ехать на Шацкие озера лучше в середине июля, когда поспевают ягоды. Их в волынских лесах предостаточно — это и черника, и голубика, и малина с ежевикой. А если вы грибник, то летом сможете охотиться на лисички. Вообще в лесах вокруг озер растет около 70 видов съедобных грибов, сезон длится с августа по ноябрь.
Чтобы побыть вдали от толп курортников, лучше выбирать для отдыха менее раскрученные озера, чем Свитязь, — например, Пулемецкое, Луки, Люцимир, Островянское, Крымное или Песочное
Важный момент: если вы планируете гулять по лесам в окрестностях Шацких озер, то даже в летнюю жару вам понадобится закрытая обувь и одежда с рукавами. Ведь болота и низины и в жаркую погоду не высыхают, поэтому в топях можно промокнуть. Кроме того, недостатком региона является обилие насекомых, особенно комаров и оводов. И если от комаров можно спасаться с помощью спреев и уходить на продуваемые места, то с оводами, или слепнями, нужно быть крайне осторожными. Эти насекомые очень больно кусают, и на них не действуют обычные репелленты.
Шацкие озера идеальны для отдыха с детьми: вода здесь чистая, пляжи песочные, а прибрежная зона водоемов мелкая
Что же касается самого села Свитязь, то здесь тоже есть на что посмотреть, так как тут находится Петропавловская церковь с иконой Почаевской Богородицы. Также во время сезона работники парка организовывают экскурсионные поездки — во Владимир-Волынский, в частности, в Зимненский женский монастырь, в село Колодяжное, где находится Дом-музей нашей чудесной поэтессы Леси Украинки (Косач) и ее семьи, а также в Луцк, с посещением старинного замка Любарта. Помимо этого можно поучаствовать в поездке в Брестскую крепость, если вы поклонник военной истории. Информацию о длительности экскурсий уточняйте в администрации парка. Она находится по адресу: Шацкий район, с. Свитязь, ул. Октябрьская, 61, тел. (03355) 2-95-15.
Прогулки на лодках — еще один хороший способ расслабиться и слиться с природой
Где жить
Остановиться можно как в с. Свитязь, так и в других селах, окружающих озера. Выбор есть: вы можете купить путевку в санаторий, забронировать номер на базе отдыха либо квартировать у местных жителей. Цены везде не низкие: плата за ночь в заведении отельного типа стартует от 400 грн, койка у местных — от 200 грн. Выходом может быть аренда целого дома: расходы можно поделить на две семьи, так получится дешевле. Также нужно позаботиться о наличных деньгах — ни терминалов, ни банкоматов в селах нет, ближайшая банковская инфраструктура находится в Шацке.
Уйти в леса
По лесам Шацка разработано множество пеших и велосипедных маршрутов. К примеру, занять себя на полдня поможет экотропа "Свитязянка", которая проходит по южному берегу озера Свитязь до небольшого озера Бужня, расположенного в заповедной зоне. Там со смотровой площадки можно полюбоваться на гнездовья редких птиц и очень красивую панораму водоема. По маршрутам экотроп оборудованы пункты для отдыха с беседками, кострищами и детскими площадками — такие есть в урочище "Верхи" и у озера Песочного.
На западном берегу Свитязя находится еще один привлекательный природный объект — урочище "Татарские горы". Это, конечно, не горы, а сосновый лес, небольшой и разделенный на квадраты, поэтому гулять там будет легко, а заблудиться очень сложно. Бонус для любителей медитаций на природе в том, что здесь очень мало людей и тихо. Хотя на север от урочища располагается кемпинг (где есть и колонка с питьевой водой), его обитатели в основном ходят на озеро, а не гуляют среди деревьев.
Устроить "засаду" на угря
Множество туристов приезжает на Шацкие озера порыбачить — здесь водится около 35 видов рыбы: щуки и лини, карпы и толстолобики и многие другие. Поэтому волынские озера — идеальное место для улова и приготовления ухи прямо на берегу озера. Но так как территории водоемов являются природоохранными зонами, лучше уточнить, в какие периоды и в каких объемах разрешена рыбалка, здесь лучше не браконьерничать. Местным специалитетом является угорь, притом эта рыба в прошлом здесь не водилась. Мальков завезли на озера в 1937 году, неожиданно они прижились и размножились. Угорь — рыба неимоверно вкусная, но с особенностями. Его бесполезно ловить на удочку — слишком верткий, поэтому обычно угря ловят сетями или вершами на отмелях. Крайне важно правильно готовить угря, так как его кровь ядовита для человека, а токсины удаляются только при нагревании до 60°С и выше.
ЛАЙФХАК
Если вы планируете ехать на Шацкие озера в первую неделю августа, то берите загранпаспорт, он вам пригодится. Дело в том, что Шацкие озера входят в Международный биосферный резерват "Западное Полесье" — проект по охране природы региона, в котором также участвуют природные парки Польши и Беларуси. И в начале августа партнеры традиционно проводят европейские дни добрососедства. Выглядит это так: через реку Западный Буг наводится пешеходная переправа, и все желающие могут совершить прогулки и поездки в приграничные польские городки — Гмину, Собибор и в окружающие их парки.