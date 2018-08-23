Туда и обратно. 5 мест Киевщины для путешествий на один день

Чтобы увидеть старинную архитектуру, парковые ансамбли и археологические древности, не обязательно ехать за три моря. В Киевской области есть места, куда легко добраться и интересно провести время – и все это за один день

В Украине немало интересных и увлекательных мест, но чаще всего путешественника, задумавшего погрузиться в локальную культуру, останавливает отвратительная логистика. Часто общественный транспорт до выбранной нами достопримечательности не доезжает, и нужно пешком "мотать" километры по грунтовке, либо вовсе ехать на автомобиле, так как иначе до места не добраться. Однако немало интересного можно увидеть и в небольших городах Киевской области, куда можно добраться с гораздо меньшими потерями и с удовольствием провести там день. В этом отношении в первую очередь приходит на ум Белая Церковь со знаменитым дендропарком "Александрия". Однако Фокус выбрал пять других, не менее увлекательных мест, где можно полюбоваться культурными и природными памятниками, не выходя из города.

Переяслав-Хмельницкий

Одним из самых известных городов Киевщины является Переяслав-Хмельницкий, основанный более тысячи лет назад. Еще князь Владимир заложил на месте слияния рек Трубеж и Альта крепость, и с тех пор Переяслав был одним из важных центров Руси. Потом город принадлежал князьям Островским, имел Магдебугрское право, а Богдан Хмельницкий именно здесь проводил Переяcлавскую раду в 1654 году.

Сейчас Переяслав-Хмельницкий – город памятников истории и музеев. К примеру, в центре сохранился собор Вознесенского монастыря, заложенный Иваном Мазепой. К музеям в Переяславе-Хмельницком подошли креативно – здесь есть музеи хлеба, сухопутного транспорта, пчеловодства и даже музей-почта, где воспроизведено почтовое отделение XIX века. Самым масштабным в Переяславе-Хмельницком является Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины под открытым небом – аналог киевского Пирогово. Но в Переяславе интереснее: здесь собраны как стоянки первобытных людей эпохи палеолита, так и половецкие и киеворусские строения, а также жилые и общественные комплексы XVI-XIX вв – к примеру, мастерские ремесленников и даже шинок.

Как добраться: маршрутки до Переяслава-Хмельницкого из Киева выезжают со ст. м. "Харьковская", "Позняки", "Черниговская", АС "Дарница". Количество маршрутов – до 20 в день, длительность пути – полтора часа.

Богуслав

Город на реке Рось был основан во времена Ярослава Мудрого. По легенде, в ответ на приветствия дружины князь воскликнул "Богу слава!" и приказал возвести крепость, которая бы охраняла южную границу Киевской Руси. Еще одна легенда, связанная с этим городом, – о Марусе Богуславке, которой посвящена известная дума. Ее продали в гарем турецкого султана, она сумела раздобыть ключи от тюрьмы и вызволила оттуда 700 козаков, которые томились в неволе 30 лет.

Памятник Марусе Богуславке установлен в месте, где по легенде стоял дом ее отца-священника. Он находится на территории ландшафтного парка "Богуславль", расположенном на берегу Роси. Еще одна достопримечательность парка – геологическая, гранитный каньон возрастом два миллиона лет, который занимает около четырех гектаров и открывает великолепные виды на реку и окрестности.

Как добраться: маршрутки до Богуслава выезжают каждый час с АС "Выдубичи", длительность пути – один час.

Кагарлык

В этот город стоит ехать за красотами природы. Кагарлык, основанный еще летописным племенем тюрков-берендеев, в XVIII веке принадлежал Яну Тарнавскому, представителю польского дворянства. Он заложил усадьбу и парк, которые затем перешли к Дмитрию Трощинскому, статс-секретарю Екатерины II и правнуку гетьмана Ивана Мазепы.

Трощинский был и меценатом – он, к примеру, помог Николаю Гоголю поступить в Нежинскую гимназию. И потом писатель приезжал в имение Трощинского, где гостил и устраивал чтения "Мертвых душ". До сих пор в кагарлыцком парке сохранился 300-летний "Дуб Гоголя", под которым, как говорят, любил отдыхать писатель. Кроме того, в ландшафтном парке сохранились деревья и растения с той поры, есть пруд, где бьют 24 источника, а также некоторые элементы архитектуры – беседка и кованые ворота.

Как добраться: маршрутки до Кагарлыка выезжают каждые полтора часа с АС "Выдубичи", длительность пути – полтора часа.

Яготин

Этот город чаще всего ассоциируют с популярной молочной продукцией местного маслозавода, однако в Яготине есть удивительные памятники природы, которые стоит посмотреть. В XVIII веке город принадлежал последнему гетману Украины Кириллу Разумовскому, который развил в Яготине бурную деятельность. Прямо в центре он разбил большой парк и возвел деревянный дворец. По легенде, крепостные перевезли дворец Разумовского из Киева за сутки и потом его сложили на новом месте.

Позже на реке Супий, к которой подступало имение гетьмана, построили двухкилометровую плотину, и из-за этого образовалось большое и живописное озеро, его тоже назвали Супий. Позже Никита Хрущев очень любил охотиться здесь на птиц. Ныне парк и озеро являются главными достопримечательностями Яготина. Деревянный дворец сгорел, остался лишь кирпичный флигель, в нем размещается картинная галерея. А еще в парке множество скульптур – от абстракций и соцреалистического Ленина и до выполненных в стиле "наив" памятников художницам Марии Приймаченко и Катерине Билокур.

Как добраться: пригородные поезда до Яготина курсируют с северной платформы центрального железнодорожного вокзала Киева, длительность пути – два часа.

Вышгород

Северный пригород столицы расположен на холмах, с которых открываются живописные виды на Днепр и окрестные хвойные леса.

Вышгород практически такой же древний, как и Киев – здесь были похоронены святые Борис и Глеб и, по легенде, спрятана библиотека Ярослава Мудрого. Чтобы сохранить памятники истории, в городе был основан Вышгородский историко-культурный заповедник. В него входят, в частности, исторический музей, где собраны находки археологических раскопок, а также музей древнерусского гончарства. Там, к примеру, проводят мастер-классы по гончарному делу и росписям по бересте.

Как добраться: в Вышгород курсируют пригородные маршрутки – от ст. м. "Героев Днепра" и с АС "Полесье" на площади Т. Шевченко. Длительность пути – 20 минут.