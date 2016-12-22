НБУ прогнозирует снижение уровня инфляции до 5% в 2019 году

По итогам 2017 года инфляция прогнозируется на уровне 8%, 2018 - 6%

Национальный банк Украины прогнозирует снижение инфляции в Украине до 5% к концу 2019 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном на веб-сайте Нацбанка.

Согласно тексту документа, инфляция в 2017 году составит 8% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). В 2018 году прогнозируется снижение ее уровня до 6% (±2 п.п.), а к 2019 году - до 5% (±1 п.п.).

По итогам 2016 года, как и ранее, Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 12%.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции по итогам 2016 года (декабрь к декабрю) на уровне 13,1-13,6%.

В 2015 году годовой уровень инфляции в Украине составил 43%.