Введение визового режима с РФ не будут выносить на рассмотрение парламента, – Арьев

Решение о введении визового режима с Российской Федерацией не будут выносить на голосование в Верховной Раде Украины, так как это не находится в компетенции парламента. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений комитета ВР по иностранным делам Владимир Арьев, передает РБК-Украина.

"Никогда не вынесут этот вопрос (на голосование, – ред.). Это не в компетенции Верховной Рады, это в компетенции правительства. Верховная Рада не вводит визовый режим", – заявил Арьев.

Он также отметил, что Рада может лишь призвать правительство принять соответствующее решение.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что парламент в феврале может рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ.