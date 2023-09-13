Британия отменила безвизовый транзит для граждан России и Грузии с 6 октября (видео)

Великобритания отменила в своих аэропортах транзитные пересадки для россиян и грузин без действующей британской визы. Новые правила вступят в силу после переходного периода.

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Власти Великобритании отменяют для граждан России и Грузии безвизовый транзит в аэропортах страны. Об этом говорится в обновленных правилах для международных перевозчиков относительно визовых требований для пассажиров, которые опубликованы на сайте британского правительства.

Обычно нормативный акт вступает в силу не ранее чем через 21 день после внесения его на рассмотрение в парламент. Причина, по которой на этот раз поправка внедрена почти сразу, связана с опасениями, что до наступления действия ограничений может произойти существенное увеличение просителей убежища.

"С 2018 года граждане России и Грузии неизменно занимают первые места среди лиц, злоупотребляющих транзитными условиями Великобритании для получения убежища. Министерство внутренних дел считает, что требование получения транзитной визы к этим гражданам перед посещением страны не позволит им прибывать в Великобританию под предлогом транзита, а затем просить убежища по прибытии", — пишет портал NewlandChase.

Детали

До 6 октября, когда начнут действовать упомянутые ограничения, предусмотрен переходный период, в течение которого граждане России и Грузии смогут воспользоваться транзитом по билетам, купленным до 0:01 часов 8 сентября.

Новые правила будут действовать независимо от того, выходят такие пассажиры за пределы транзитной зоны или нет. Однако ограничения не будут касаться граждан, имеющих визы или вид на жительство США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также Швейцарии или одного из государств Европейской экономической зоны.

Важно отметить, что новые ограничения не распространяются на граждан Грузии и России, которые следуют транзитом через Великобританию и успели:

прибыть в Великобританию не позднее 5 октября 2023 года;

до даты вступления в силу этих правил, то есть до 8 сентября, уже имели бронирование на путешествие.

Напомним, Фокус писал, что в сентябре этого года Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для россиян. Кроме того, гражданам РФ с 12 сентября стало сложнее получать шенгенские визы.