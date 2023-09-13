Британія скасувала безвізовий транзит для громадян Росії та Грузії з 6 жовтня (відео)

Велика Британія скасувала у своїх аеропортах транзитні пересадки для росіян і грузинів без чинної британської візи. Нові правила набудуть чинності після перехідного періоду.

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Влада Великої Британії скасовує для громадян Росії та Грузії безвізовий транзит в аеропортах країни. Про це йдеться в оновлених правилах для міжнародних перевізників про візові вимоги для пасажирів, які опубліковано на сайті британського уряду.

Зазвичай нормативний акт набуває чинності не раніше ніж через 21 день після внесення його на розгляд до парламенту. Причина, через яку цього разу поправку впроваджено майже відразу, пов'язана з побоюваннями, що до настання дії обмежень може відбутися суттєве збільшення прохачів притулку.

"З 2018 року громадяни Росії та Грузії незмінно посідають перші місця серед осіб, які зловживають транзитними умовами Великої Британії для отримання притулку. Міністерство внутрішніх справ вважає, що вимога отримання транзитної візи до цих громадян перед відвідуванням країни не дозволить їм прибувати до Великої Британії під приводом транзиту, а потім просити притулку після прибуття", – пише портал NewlandChase.

Деталі

До 6 жовтня, коли почнуть діяти згадані обмеження, передбачено перехідний період, протягом якого громадяни Росії і Грузії зможуть скористатися транзитом за квитками, купленими до 0:01 години 8 вересня.

Нові правила діятимуть незалежно від того, виходять такі пасажири за межі транзитної зони чи ні. Проте обмеження не стосуватимуться громадян, які мають візи чи посвідку на проживання США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, а також Швейцарії чи однієї з держав Європейської економічної зони.

Важливо зазначити, що нові обмеження не поширюються на громадян Грузії і Росії, які прямують транзитом через Великобританію і встигли:

прибути до Великобританії не пізніше 5 жовтня 2023 року;

до дати набуття чинності цими правилами, тобто до 8 вересня, вже мали бронювання на подорож.

Нагадаємо, Фокус писав, що у вересні цьогоріч Євросоюз скасував спрощений візовий режим для росіян. Крім того, громадянам РФ з 12 вересня стало складніше отримувати шенгенські візи.