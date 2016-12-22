Китай поможет улучшить транспортную инфраструктуру Киева

Китайская госкорпорация поможет достроить в том числе и большую окружную дорогу

Мэр Киева Виталий Кличко подписал с китайской госкорпорацией China Road and Bridge Corporation (CRBC) меморандум, которым предусмотрено сотрудничество в реализации ряда инфраструктурных проектов в украинской столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно договоренностям, CRBC в 2017 году за собственные деньги выполнит технико-экономическое обоснование завершения строительства большой окружной дороги вокруг Киева, реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетмана и строительства правобережного подхода Нивки-Отрадный-Совки-Теличка к Дарницкому мостовому переходу.

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Китайская госкорпорация также готова участвовать в тендерах, которые касаются других объектов транспортной инфраструктуры, а также способствовать привлечению кредитных средств от финансовых учреждений Китая.

Напомним, летом власти Киева и области сообщили, что хотят возобновить проект Большой окружной дороги вокруг столицы. Проект был заморожен в 2011 году. На данный момент дорога окружает лишь правобережную часть столицы, а длина эксплуатируемого участка составляет 34,4 км.