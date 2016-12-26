Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился

С 19 по 25 декабря в Киеве зарегистрировано 46419 больных гриппом и ОРВИ, что на 4,6% ниже по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас в столице наблюдается снижение интенсивности эпидпроцесса. Увеличивается заболеваемость среди взрослых, а среди детей наоборот наблюдается снижение уровня заболеваемости на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. По статистике заболеваемости за 51 неделю заболевшие дети составляют 59,4%. Преимущественно болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет (14930 человек)", – сказал Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города с 19 до 25 декабря госпитализированы 574 человека, из них 266 детей.

Замглавы КГГА отметил, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения против гриппа вакцинировано 11074 человека, из них 2257 детей.