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Минэкологии планирует сдать в аренду землю в Чернобыльской зоне

Минэкологии планирует сдать в аренду землю в Чернобыльской зоне
ЧАЭС / Фото: Riverpiligrim.livejournal.com

Участки будут выделяться под строительство солнечных электростанций

28.12.16 135
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины рассматривает вариант передачи земли в Чернобыльской зоне в аренду для строительства солнечных электростанций. Об этом сообщил министр Остап Семерак, передает пресс-служба ведомства.

"Про желание построить в зоне отчуждения объекты, генерирующие электроэнергию из восстановительных источников, заявили уже ряд зарубежных компаний. И для нас это важно потому, что создание новых производств на этой территории даст возможность создать новые рабочие места и привлечь к работе специалистов, которые имеют опыт работы на ЧАЭС", - сообщил министр.

Он отметил, что министерство уже объявило конкурс и поступают заявки от потенциальных инвесторов на предоставление разрешения на аренду земли для монтажа в зоне отчуждения солнечных электростанций.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщал, что китайские компании CCEC и GCL готовы инвестировать более $1 млрд в течение 2017-2018 годов в проекты по развитию солнечной энергетики в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

 

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