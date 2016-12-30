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Ситуация в Донбассе

Троицкое больше недели остается без электричества и воды, – ОБСЕ

Троицкое больше недели остается без электричества и воды, – ОБСЕ
Фото: presalibera.net

23 декабря поселок подвергся обстрелу

30.12.16 15
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В поселке Троицкое Луганской области больше недели нет электричества и воды.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Члены патруля миссии продолжили наблюдать за ситуацией, в которой оказалось гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения, а также за ситуацией с мирными жителями на пунктах въезда-выезда. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Попасной сообщил наблюдателям, что в Троицком нет воды и электричества с 21 декабря в результате повреждений, вызванных, как сообщают, обстрелом", - говорится в отчете.

Наблюдатели, находясь в Троицком, сообщили, что следили за ремонтом линий электропередачи, обеспечивающих электричеством Троицкое, а также линий электропередачи в подконтрольном правительству поселке Мироновский (62 км северо-восточнее Донецка).

Члены миссии также уточнили сообщения об обстреле и зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

"Уточняя сообщение жителей подконтрольного правительству поселка Троицкое (69 км к западу от Луганска), 26 декабря члены патруля миссии посетили ул. Привольную и видели там на одном из домов недавние повреждения, в том числе осколочные повреждения стены и два разбитых окна, которые уже были закрыты пленкой. Жители дома (мужчина и женщина в возрасте примерно 65 лет) сказали, что обстрел произошел 23 декабря, но никто не пострадал", - говорится в отчете.

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