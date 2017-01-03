Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом

Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом

Границу с Молдовой обустроят так же, как с РФ и оккупированным Крымом
Стена, или Европейский вал на границе с РФ / Фото из открытых источников

Деньги на это предполагается получить из госбюджета и других источников финансирования

03.01.17 2154
2000

Кабинет министров Украины распространил действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Крыму, на границу с Молдовой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению №1060 от 28 декабря, правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия в перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на соответствующий год, и за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Принятие распоряжения призвано способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.

2
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
На границе с Венгрией появился первый совместный контактный пунктНаучные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 годуГибридный мир. На восточном фронте без перемен

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Как по маслу.10 событий и персон, ставших символами 2016 года 1884
  2. 100 самых влиятельных украинцев. Полный список 6966
  3. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 7156
  4. Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными 2989
  5. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 10952
  6. Людям страшно выпадать из своего уютного мира. Это небезопасно, это риск, — Тарас Лютый 1910
  7. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 4834
  8. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 3532
  9. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 4801
  10. Большая чистота. 5 лучших книг декабря 835
  1. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 18499 / 20103
  2. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 5177 / 5814
  3. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 3919 / 15245
  4. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 3067 / 3320
  5. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 3022 / 4801
  6. Взрыв в Багдаде: погибли не менее 35 человек 2820 / 3141
  7. В Польше убийство поляка мигрантом вызвало массовые беспорядки 2748 / 3072
  8. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2611 / 10952
  9. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 2437 / 2689
  10. EX.UA возобновил работу на новом домене 2112 / 2462
  1. Простые вещи. 14 изобретений 2016 года, которые изменят вашу жизнь 61 / 4801
  2. Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля 47 / 3320
  3. Сенатор Грэм: Путин должен знать, что с нас хватит 38 / 20103
  4. Домашняя работа. Чем Украине предстоит заняться в 2017 году 38 / 15245
  5. Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году 31 / 2689
  6. Через грабли к счастью. Новогодние советы психолога 22 / 3532
  7. НБУ в три раза снизил лимит на расчеты наличными для граждан 19 / 1852
  8. EX.UA возобновил работу на новом домене 13 / 2462
  9. Тука уверен, что Украине удастся реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса 13 / 5814
  10. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 11 / 4834
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.