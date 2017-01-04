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Главная » Страна » Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины
Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины
Фото: Getty Images

Громче всех. Как тяга к простым решениям стала проблемой не только Украины

Популярность популистов логична. В сверхнасыщенном новостями и скандалами медиаполе любые информповоды живут день-другой, и обычный избиратель не удосуживается спустя время проверять правдивость и последовательность заявлений политиков

Милан Лелич - 04.01.17 1742
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В 2016 году популизм стал одной из главных тенденций мировой политики. Правые популисты набирают популярность во всём Евросоюзе, евроскептики одержали неожиданные победы на референдумах в Нидерландах и Великобритании, и, конечно, кульминация этого тренда — победа Дональда Трампа на выборах в США. В этом плане Украина идёт в ногу с демократическим миром. Но если в развитых странах (по крайней мере до недавнего времени) всё же существовала предметная политическая дискуссия и ответственность, то в Украине популизм был и остаётся основным инструментом политической борьбы. Хотя даже на этом фоне текущий год выделяется чрезмерной концентрацией пустых обещаний, абсурдных предложений и голословных обвинений от большинства топ-политиков. И многим избирателям такая простая риторика нравится. На первых местах во всех соц­опросах держатся партии, которых справедливо считают чемпионами популизма: "Батькивщина", Радикальная партия, Оппозиционный блок. Если верить тем же социологам, в Верховную Раду может пройти и созданная несколько месяцев назад партия "За життя!", которая выстрелила исключительно благодаря постоянному присутствию её лидеров в медиапространстве и их громким обличительным заявлениям в адрес власти. Некоторые социологические службы фиксируют проходной рейтинг и у нового политического проекта Михеила Саакашвили, главный конёк которого — эпатаж и критиканство.

Популярность популистов логична. В сверхнасыщенном новостями и скандалами украинском медиаполе любые информационные поводы живут день-другой, и обычный избиратель не удосуживается спустя время проверять правдивость и последовательность заявлений политиков. Последние, таким образом, постоянно присутствуя в СМИ, поддерживают сравнительно высокий уровень своего рейтинга.

А власть объективно предоставляет своим оппонентам широкую основу для критики.

Важнейшая для выживания Украины тема борьбы с коррупцией заговаривается и обесценивается, а слово "антикоррупционер" вызывает такой же скепсис, как и слово "реформатор"

Нужные, но непопулярные реформы, проведением которых так гордятся во властных кабинетах (и нельзя сказать, что совсем безосновательно), в понимании обывателей проводятся лишь за их счёт, а не за счёт олигархов. Последние в массе своей успешно договорились с постреволюционной властью и особых проблем от "непопулярных реформ" не чувствуют, в то время как обычные украинцы массово записываются на получение жилищно-коммунальных субсидий. Отсутствие атмосферы справедливости — отличный фундамент для простых, резких, но неправильный идей, которые в основном сводятся к "отнять, поделить и раздать". Под их давлением правительство само пошло на популистские решения вроде рассрочки оплаты услуг ЖКХ, компенсации вкладчикам обанкротившихся небанковских финучреждений и резкого повышения минимальной зарплаты в условиях дефицита госбюджета. В последнее время во власти популизма действительно стало больше. Чего стоят только постоянные обещания Петра Порошенко о скором получении безвизового режима — в ситуации, когда это решение уже совершенно не в его компетенции. Президент несколько раз озвучивал конкретные даты, например 24 ноября, и всё мимо. И этому тоже есть логическое объяснение: громкие обещания представителей власти позволяют удержать от ещё большего падения их электоральные рейтинги.

Борьба с коррупцией — ещё одно больное место и отличная площадка для популизма. Деятельность Генпрокуратуры и новосозданных антикоррупционных органов не обеспечивает обществу столь желаемого чувства справедливости. Заявления о громких коррупционных делах украинцы слышат регулярно, а о привлечённых к ответственности ВИП-корруппционерах — нет. Поэтому борьба с коррупцией — настоящее раздолье для популизма. Особенно эту тему любят использовать многочисленные "новые политики" из разных лагерей. Кто-то из них действительно занимается кропотливой работой по выявлению сговоров и теневых схем, большинство же бросают друг в друга громкие обвинения, о которых вскоре все забывают. В итоге важнейшая для выживания Украины тема борьбы с коррупцией заговаривается и обесценивается, а слово "антикоррупционер" вызывает такой же скепсис, как и слово "реформатор".

И украинские политики, и западные друзья Украины любят повторять, что у нашей страны есть две проблемы: российская агрессия и внутренняя коррупция. Популизм вполне можно назвать третьей. Ведь весь мировой опыт доказывает, что популистские решения в итоге никогда не идут во благо.

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