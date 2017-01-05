Генштаб планирует призвать 4 тыс. офицеров запаса

Офицеров запаса, которые закончили военные кафедры ВУЗов, планируют призвать в ряды Вооруженных сил Украины в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist .
"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", - сказал он.
Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.
"Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - добавил полковник Андрусяк.
Напомним, Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу до 2020 года. На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. человек на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров.