Генштаб планирует призвать 4 тыс. офицеров запаса

Призовут выпускников военных кафедр ВУЗов, которые до этого не служили в вооруженных силах

Офицеров запаса, которые закончили военные кафедры ВУЗов, планируют призвать в ряды Вооруженных сил Украины в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist .

"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", - сказал он.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

"Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - добавил полковник Андрусяк.

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Напомним, Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу до 2020 года. На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. человек на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров.