Радиационный фон вокруг ЧАЭС упал в два раза после установки защитной арки

Надвижка арки нового защитного конфайнмента оказала положительное влияние на безопасность объекта "Укрытие" ЧАЭС.
Об этом сообщил заместитель технического директора по объекту "Укрытие" Сергей Кондратенко, передает пресс-служба ЧАЭС.
"Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка арки уже повлияла на текущую безопасность объекта "Укрытие". После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", - заявил Кондратенко.
По его словам, надвижка позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта "Укрытие", что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.
Важным фактором в части повышения безопасности "Укрытия" является отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты аркой.
Напомним, 29 ноября 2016 года объект "Укрытие" вокруг ЧАЭС накрыли новым саркофагом.